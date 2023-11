Pokémon GO startet morgen Lichtfestival mit neuem Pokémon & Shiny – Das erwartet euch

Das Lichtfestival in Pokémon GO steht an. Wir zeigen euch alle Inhalte, Boni und neuen Monster, die ihr kriegen könnt.

Wann läuft das Lichtfestival? Das Lichtfestival startet am Dienstag, dem 7. November 2023 um 10:00 Uhr und endet am Sonntag, dem 12. November um 20:00 Uhr. Es ist das zweite größere Pokémon-GO-Event im November nach dem „Día de Muertos“.

Was ist das für ein Event? Der Winter ist da, die Tage werden kürzer und draußen wird es immer dunkler. Mit dem Lichtfestival will Pokémon GO offenbar dagegenhalten, denn hier dreht sich alles um leuchtende Pokémon.

Welche Boni sind dabei? Im Event gelten folgende Boni:

Doppelter Sternenstaub für schlüpfende Pokémon

Doppelte Schlüpf-Bonbons

Rauch hält die doppelte Zeit, gilt allerdings nicht für den täglichen Abenteuerrauch

Eine befristete Forschung wird aktiv sein, die euch ein Shirt für euren Avatar bringt

Dazu kommen das Debüt eines neuen Monsters sowie ein frisches Shiny. Alle Inhalte fassen wir hier zusammen.

Was könnt ihr beim Lichtfestival fangen?

Das ist das neue Pokémon: Sobald das Event startet, könnt ihr euch das Elektro-Pokémon Blipp sichern. Es stammt aus der neunten Spielgeneration und hat eine Weiterentwicklung zu bieten: Wampitz. Die Entwicklung könnt ihr mithilfe von 50 Bonbons auslösen.

Wie die beiden aussehen, seht ihr hier:

Blipp und seine Entwicklung Wampitz (Quelle: pokemongolive.com)

Das ist das neue Shiny: Das Pilz-Pokémon Bubungus wird erstmals als Shiny auftauchen. Das gehört zum Typen Pflanze und Fee. Es kann sich zu Lamellux weiterentwickeln.

Bubungus und seine Entwicklung in der Shiny-Variante

Alle Spawns des Events: Insgesamt wird der Monster-Pool zum Event angepasst. Ihr findet während des Events die folgenden Monster (mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert).

In der Wildnis:

Pikachu*

Vulpix*

Ponita*

Magnetilo*

Voltobal*

Lampi*

Voltilamm*

Schneckmag*

Frizelbliz*

Lichtel*

Bubungus* (seltener)

Blipp

Vermehrt aus dem Rauch:

Alola-Kleinstein*

Hisui-Voltobal

Schneckmag*

Volbeat*

Illumise*

Elezeba*

Lichtel*

Leufeo*

Dedenne*

Bubungus*

Blipp

Aus 7-km-Eiern:

Elekid*

Magby*

Dedenne*

Bubungus*

Aus Feldforschungen:

Flampion*

Bubungus*

Blipp

Zudem werden während des Events Showcases mit Lichtel und Blipp stattfinden. Schaut also, dass ihr möglichst große Exemplare fangt, um diese antreten zu lassen und euch Belohnungen zu sichern.

Außerdem könnt ihr euch am Wochenende auch noch auf das Debüt eines besonders mächtigen Pokémon freuen: Mega-Knakrack erscheint erstmals am Raid-Tag, der am 11. November stattfindet und so vom Lichtfestival begleitet wird.