In Pokémon GO startet das „Día de Muertos“-Event heute, am 1. November 2023. Was für Boni bringt das Event? Alle Infos.

Wann läuft Día de Muertos? Das Event startet am Mittwoch, dem 1. November um 10:00 Uhr und endet am Donnerstag, dem 2. November um 20:00 Uhr. Somit könnt ihr die Boni an knapp zwei Tagen nutzen, solltet aber auf die Uhrzeit achten, denn am Donnerstag nach 20:00 Uhr ist schon wieder Schluss.

Was ist das für ein Event? Der Día de Muertos, auf Deutsch „Tag der Toten“, ist ein mexikanischer Feiertag. Es handelt sich dabei allerdings nicht um ein trauriges, sondern um ein farbenfrohes Fest, bei dem der Verstorbenen gedacht wird.

Auch in Pokémon GO wird das Fest in Form eines Events aufgenommen.

Welche Boni bringt der Día de Muertos?

Ihr könnt insgesamt vier Boni nutzen, die bis Donnerstagabend aktiv sind:

Passend kostümierte Pokémon tauchen auf

Lockmodule halten 90 Minuten

Rauch hält 90 Minuten (gilt nicht für den täglichen Abenteuerrauch)

Es gibt doppelte Fang-Bonbons

Zudem können Spieler in Lateinamerika und in der Karibik zusätzliche Bonbons für das Pokémon-Verschicken bekommen.

Welche Pokémon tauchen mit Kostüm auf?

Die wild erscheinenden Kostüm-Pokémon sind:

Tragosso mit Campasúchil-Krone (mit Glück)

Zwirrlicht mit Campasúchil-Krone. Das war auch letztes Jahr schon unterwegs.

Beide können auch Shiny gefunden werden.

Über Entwicklungen bekommt ihr dann auch:

Knogga mit Campasúchil-Krone

Zwirrfinst und Zwirrklop mit Campasúchil-Krone

Welche Spawns gibt es noch?

Diese Pokémon tauchen in der Wildnis auf:

Sonnkern*

Zobiris*

Roselia*

Driftlon*

Lichtel*

Kostüm-Zwirrlicht*

Kostüm-Tragosso* (seltener)

Makabaja* (seltener)

Paragoni* (seltener)

Mögliche Shinys haben wir mit Sternchen* markiert.

Aus Rauch und Lockmodulen:

Sonnkern*

Sonnflora

Hunduster*

Zobiris*

Roselia*

Kostüm-Zwirrlicht*

Driftlon*

Kostüm-Tragosso* (seltener)

Flabébé (Orange) (seltener)

Aus Feldforschungen:

Sonnkern*

Driftlon*

Lichtel*

Kostüm-Tragosso* (seltener)

Alola-Knogga* (seltener)

Aus Raids:

Stufe 1: Kostüm-Tragosso*

Stufe 3: Azumarill, Nachtara, Hariyama, Adebom*

Stufe 5: Darkrai* – die besten Konter gegen Darkrai findet ihr hier

Mega-Raids: Mega-Banette*

Weitere Boni im Event

Wie gewohnt könnt ihr mit passenden Stickern und Avatar-Artikeln im Shop zum Event rechnen.

Außerdem finden Showcases statt. Hier könnt ihr mit Zwirrlicht antreten. Schaut also, ob ihr auffällig große Zwirrlicht sammelt, um diese bei Showcases einzureichen.

Das Event ist nicht der einzige spannende Termin im neuen Monat bei Pokémon GO. Alle Events im November findet ihr hier.