Mega-Knakrack erscheint in Pokémon GO, wird einer der besten Angreifer – Merkt euch diesen Termin

In Pokémon GO könnt ihr mit Mega-Knakrack einen absoluten Top-Angreifer bekommen. Dafür muss man am Raid-Tag teilnehmen. Wir zeigen euch alle Infos.

Wann läuft der Raid-Tag mit Mega-Knakrack? Der Termin ist Samstag, der 11. November 2023 von 14:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit.

Hier könnt ihr damit rechnen, dass auf zahlreichen Arenen Mega-Knakrack erscheint. Das könnt ihr dann herausfordern und besiegen, um euch Mega-Energie zu sichern und dann selbst die Mega-Entwicklung durchzuführen.

Welche Boni bringt der Raid-Tag? Die folgenden Boni könnt ihr erwarten:

Mega-Knakrack erscheint erstmals in den Raids

Ihr bekommt bis zu fünf zusätzliche kostenlose Raid-Pässe von den Arena-Fotoscheiben, wenn ihr sie während des Events dreht Beachtet: In der Regel müssen Gratis-Pässe aufgebraucht sein, damit man weitere bekommt

Das Fernraid-Limit wird von 00:00 bis 23:59 Uhr an diesem Tag auf 10 erhöht

Die Chance auf Shiny-Knakrack aus Raids wird erhöht

Ein optionales Ticket im Shop wird es für ca. 5 Euro geben. Dafür kriegt ihr nochmal 8 Raid-Pässe, eine erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons, 50 % mehr Raid-EP und doppelten Sternenstaub für Raid-Kämpfe

Insgesamt ist Mega-Knakrack aber die Hauptattraktion des Tages, die man auch mitnehmen sollte. Wie stark es ist, zeigen wir euch hier.

Wie stark ist Mega-Knakrack in Pokémon GO?

So stark ist Mega-Knakrack: Das kann man relativ kurz machen: Nach aktuellem Stand wird Mega-Knakrack einer der besten Angreifer in Pokémon GO überhaupt, der extrem viel Schaden anrichten kann.

Bei seinen Typen, Drache und Boden, wird es jeweils nur von einem Monster überflügelt: Mega-Rayquaza beim Drachen-Typen und Proto-Groudon in Sachen Boden. Fehlen euch hier die starken Formen, ist Mega-Knakrack die Top-Alternative.

Beachtet allerdings, dass Knakrack am Raid-Tag nach aktuellem Stand nicht seine Spezialattacke „Erdkräfte“ vom Community Day lernt. Die muss man im Zweifel per Top-TM nachträglich beibringen oder Erdbeben verwenden, wenn man es als Boden-Angreifer verwenden will.

Zudem boostet Mega-Knakrack auch noch Attacken seiner Typen bei anderen Monstern, wenn es im Raid unterwegs ist.

Derzeit ist damit zu rechnen, dass Knakrack bereits zu zweit geschlagen werden kann, wenn man die richtigen Konter, etwa vom Typ Eis, verwendet. Einen noch größeren Vorteil kann man sich über das Team-Feature holen: Spielt ihr als Team, gibt es einen Attacken-Bonus in Raids.

Was haltet ihr von Mega-Knakrack und seinem Debüt-Event? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Und was sonst im Spiel los ist, erfahrt ihr in der Übersicht zu den Events im November 2023 in Pokémon GO.