Pokémon GO bringt neues „Party Up!“-Event – Alle Boni und Inhalte

In Pokémon GO steht mit „Party Up!“ das nächste Event an. Wir zeigen euch alle Infos und Inhalte.

Wann läuft „Party Up“? Das Event startet am Mittwoch, dem 22. November 2023 um 10:00 Uhr morgens. Am Montag, dem 27. November 2023 um 20:00 Uhr ist dann wieder Schluss.

Was ist das für ein Event? So langsam kommt das Ende der aktuellen Season „Reichlich Abenteuer“, die sich um die neuen Paldea-Pokémon dreht, näher. Das Party-Up-Event scheint nun nochmal als kurze Zusammenfassung der Season zu fungieren, bei der ihr euch nochmal einige der Paldea-Monster sichern könnt.

Deswegen werden vor allem die Spawns geändert, doch auch ein paar weitere Boni sind dabei.

Welche Boni bringt das Party-Up-Event in Pokémon GO?

Das sind die Boni: Die Boni richten sich vor allem daran, mit anderen Trainern zu interagieren. Der Fokus liegt dabei auf dem Tauschen:

Ihr bekommt bis zu fünf Spezialtausche pro Tag

Es gibt zwei zusätzliche Bonbons beim Tauschen

Es gibt ein garantiertes XL-Bonbon pro Tausch ab Trainer-Level 31

Zudem wird es doppelte EP für gewonnene Raids geben. Außerdem wird auch das Team-Play-Feature nochmal in der Ankündigung hervorgehoben. Mit der Team-Power könnt ihr Raids leichter gewinnen, da ihr mehr Schaden anrichtet.

Meisterball-Forschung im Shop: Zuletzt konnten Trainer die Meisterball-Studie abschließen, doch die war sehr umfangreich. Wer das bis zum Ablauf nicht geschafft hat, wird sich eine Spezialforschung im Shop kaufen können, die einen Meisterball bringt.

Befristete Forschung: Es wird eine befristete Forschung laufen, die sich um Team-Play dreht. Schafft ihr die, bekommt ihr eine Lade-TM, ein Glücks-Ei und einen Raidpass. Zusätzlich werdet ihr Hisui-Fukano und Waumpel mit Partyhut antreffen.

Welche Pokémon bringt Party Up?

Das sind die Pokémon: Hier dreht sich nochmal alles um Paldea-Pokémon und teilweise auch einige der gerade erst eingeführten Shinys. Die Spawns zeigen wir euch hier. Mögliche schillernde Pokémon sind mit Sternchen* markiert.

In der Wildnis:

Mollimorba*

Monozyto*

Bubungus*

Felori

Krokel

Kwaks

Ferkuli*

Micrick

Pamo

Olini

Blipp

In Raids:

Stufe 1: Hisui-Fukano*, Nasgnet*. Lithomith*, Klikk*, Ferkuli*

Hisui-Fukano*, Nasgnet*. Lithomith*, Klikk*, Ferkuli* Stufe 3: Rizeros, Pelipper, Guardevoir*, Adebom*

Rizeros, Pelipper, Guardevoir*, Adebom* Stufe 5: Terrakion*

Terrakion* Mega-Raids: Mega-Kangama*

In Feldforschungen:

Hisui-Fukano*

Waumpel mit Partyhut*

Nasgnet*

Mollimorba*

Monozyto*

Felori

Krokel

Kwaks

Ihr wollt wissen, was sonst im Spiel los ist? Hier findet ihr die Events in Pokémon GO im November 2023.