Pokémon GO: Ihr habt kaum noch Zeit für die Meisterball-Studie – Beeilt euch!

In Pokémon GO neigt sich die „Befristete Studie: Meisterball“ ihrem Ende zu. Wer sie noch schaffen will, sollte das einplanen.

Was ist das für eine Studie? Mit dem Start der Season “Reichlich Abenteuer“ am 01. September 2023 kam euch die neue „Befristete Studie: Meisterball“ ins Spiel.

Dabei handelt es sich um eine ausgedehnte befristete Forschung, die ihr im „Heute“-Tab abrufen könnt. Das bedeutet: Sie ist im Gegensatz zu Spezialforschungen nicht zeitlich unbegrenzt, sondern hat ein Enddatum.

Und das rückt nun rapide näher: Am 21. November 2023 um 20:00 Uhr ist Schluss. Ihr solltet also schauen, was euch noch fehlt, denn die Aufgaben kann man nur begrenzt „so nebenbei“ erledigen.

Was ist noch zu tun, um den 2. Meisterball zu kriegen?

Die Aufgaben sind überaus umfangreich. Wenn euch also noch welche fehlen, solltet ihr schauen, dass ihr die aktuell noch verbleibenden 10 Tage ausnutzt.

Die Aufgaben lauten:

Fange 1.000 Pokémon

Gewinne 60 Raids

Brüte 30 Eier aus

Fange 100 verschiedene Arten von Pokémon

Lande 120 fabelhafte Würfe

Löse 150 Feldforschungsaufgaben

Erkunde 50 km

Verdiene 100.000 EP

Verdiene 100.000 Sternenstaub

Für jede dieser Aufgaben erhaltet ihr 8.000 EP. Zum Abschluss winken dann nochmal 3.000 Sternenstaub, 20.000 EP und der heiß begehrte Meisterball.

Ist das noch zu machen? Wenn ihr bisher noch gar keinen Fortschritt habt, wird es schwierig, die Aufgabe noch zu meistern. Gerade die 60 Raids waren für viele Trainer ein Punkt, der kaum zu lösen ist – und wenn man nur die täglichen Pässe verwenden will, braucht man auch mindestens 60 Tage.

Fehlen euch nur noch ein paar, könnt ihr aber beispielsweise den Raid-Tag mit Mega-Knakrack gut ausnutzen. Da gibt es fünf zusätzliche Raid-Pässe.

Und wenn ihr Schwierigkeiten mit den fabelhaften Würfen habt, könnt ihr im Zweifel einen Trick mit dem AR-Modus verwenden.

Ansonsten heißt es vor allem: Viel laufen, Stops drehen und fangen, was auftaucht. So kriegt man auch die nötigen Kilometer für Eier, Pokémon-Arten und Stops zusammen. Zudem muss man dringend drauf achten, immer wieder die Feldforschungen zu absolvieren, damit man auch da nicht ins Hintertreffen gerät.

Was, wenn man es nicht schafft? Laut Ankündigung soll es möglich sein, sich später nochmal eine Meisterball-Forschung im Shop zu kaufen, wenn man die Studie nicht schafft. Aber die kostet dann Geld – und wie die Aufgaben dann aussehen, ist auch noch nicht bekannt.

Wie weit seid ihr mit der Forschung? Ist sie für euch noch machbar? Erzählt es uns in den Kommentaren!