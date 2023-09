Pokémon GO: Genialer Trick macht fabelhafte Würfe viel leichter

Wenn ihr nah genug am Fangkreis des Pokémon dran seid, sollten euch so mit etwas Übung schneller fabelhafte Würfe gelingen. So könnt ihr euch Pokémon sichern und möglicherweise auch in entsprechenden Aufgaben schneller vorankommen.

Pokémon GO: Trainer verzweifeln an seltenem, neuen Pokémon: „Wäre schon froh, nur mal eins zu sehen“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist der Trick: Auf reddit teilte User throwupandaway71 einen Trick, um leichter fabelhafte Würfe zu landen (via reddit ). Dabei benutzt man die AR+-Funktion von Pokémon GO, um ein Monster zu fangen.

Warum fabelhaft werfen? Der fabelhafte Wurf ist die beste Art von Pokéball-Wurf in Pokémon GO. Er gelingt, wenn der Fangkreis bereits sehr klein ist und man dann den Ball ins Zentrum wirft.

In Pokémon GO bringen fabelhafte Würfe viele EP, sind aber schwierig. Doch es gibt einen genialen Trick, um sie leicht zu werfen.

Insert

You are going to send email to