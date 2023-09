Pokémon GO: Beeilt euch und nutzt starke Boni, denn morgen sind sie weg

In Pokémon GO läuft aktuell der Hyperbonus, aber nicht mehr lange. Welche Boni ihr jetzt noch ausnutzen solltet, verrät euch MeinMMO im folgenden Artikel.

Wie lang laufen die Boni noch? Aktuell freuen sich Spieler in Pokémon GO über mächtige Boni, die seit dem 05. September 2023 aktiv sind. Da startete das Paldea-Abenteuer, das am 10. September mit 5 weiteren Tagen im Hyperbonus: Paldea fortgesetzt wurde.

Seitdem können sich Spieler über mehrere Boni freuen, von denen zwei besonders herausstechen:

Der vierfache Sternenstaub-Bonus

Der vierfache EP-Bonus

Doch die Boni laufen auf ihr Ende zu: Am Freitag, den 15. September um 20:00 Uhr, ist Schluss damit. Dann kehrt das Spiel wieder zu den gewohnten Zahlen zurück.

Dementsprechend sollte man die Boni jetzt noch ausnutzen.

Welche Boni laufen aus und was sollte man noch erledigen?

Der Hyperbonus brachte mehrere Boni, die am Freitag beendet werden.

Die EP- und Staub-Boni sind die wohl wichtigsten Boni, können aber noch am leichtesten ausgenutzt werden. Fangt dazu möglichst viele Monster und versucht vor allem, auf fabelhafte Würfe zu setzen. Dann könnt ihr euch bis Freitagabend pro Fang jede Menge EP sichern.

Achtet vor allem auch auf das Thema Timing: Ein Trainer schnappte sich mithilfe seines 7-Tage-Serienbonus über 70.000 EP mit nur einem Fang. Und auch über Freunde kann man extrem viele EP bekommen, wenn man den Freundschafts-Level-Aufstieg richtig einplant.

Wenn ihr einen Fang-Spaziergang geplant habt, kann es sich auch lohnen, ein Glücks-Ei für mehr EP und ein Sternenstück für mehr Sternenstaub zu zünden.

Zudem werden die Event-Spawns wieder angepasst. Möglich, dass die Paldea-Starter und Monster wie Pamo oder Micrick dann schwerer zu finden sind. Die befristete Forschung mit Ferkuli läuft ebenfalls am Freitagabend um 20:00 Uhr aus.

Wichtig: Das seltene Frospino ist derzeit nur in der Wildnis zu finden, und kommt selbst dort extrem selten vor. Ab dem 15. September, voraussichtlich mit Ende des Events, wird es in die 10-km-Eier kommen. Rechnet aber auch dort damit, dass es selten schlüpft.

Aktuell ist außerdem eine höhere Shiny-Rate für folgende Monster aktiv:

Hoppspross

Hunduster

Bamelin

Dartiri

Nach denen kann es sich also auch noch lohnen, zu suchen.

Zu guter Letzt solltet ihr auch einen Blick auf die Raids haben: Dort ist in den 1-Sterne-Raids Icognito mit möglicher Shiny-Chance zu finden. Und auch die 3-Sterne-Raids bieten mit Tortunator, Axantor und dem neuen Adebom, das ebenfalls shiny sein kann, Monster, die man vielleicht noch nicht im Pokédex hat.

Welche dort nach dem Event folgen, ist offen. Dementsprechend kann es sich lohnen, sich dort auch noch ein Exemplar zu schnappen, bevor das Event endet.

Und wie geht es weiter in Pokémon GO? Das zeigen wir euch in der Übersicht aller Events in Pokémon GO im September 2023.