Pokémon GO: Raid-Tag mit Mega-Knakrack startet morgen – So nutzt ihr ihn richtig

In Pokémon GO steht der Raid-Tag mit Mega-Knakrack an. Was ihr beim Event beachten solltet und welche Inhalte es gibt, fassen wir hier für euch zusammen.

Wann läuft der Raid-Tag? Das Event mit Mega-Knakrack läuft am Samstag, den 11. November von 14:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit.

Was ist das für ein Event? Der Raid-Tag bringt das Debüt von Mega-Knakrack. Das könnt ihr während des Events herausfordern – es wird voraussichtlich auf zahlreichen Arenen in den Mega-Raids auftauchen.

Besiegt ihr es, erhaltet ihr Mega-Energie, um die Mega-Entwicklung für Knakrack durchzuführen. Je schneller ihr seid, desto mehr Energie bekommt ihr auch.

Wie läuft der Raid-Tag mit Mega-Knakrack?

So bekommt ihr Mega-Knakrack: Habt ihr es im Raid besiegt, erhaltet ihr nicht direkt Mega-Knakrack, sondern die nötige Energie, um eines eurer eigenen Knakracks zu entwickeln. Am Ende des Raids trefft ihr daher auf ein reguläres Knakrack.

So viel Energie braucht ihr: Insgesamt benötigt ihr 300 Mega-Energie-Einheiten, um die Entwicklung bei Knakrack durchzuführen.

Welche Boni gibt es? Während des Events gelten drei Boni:

Es gibt eine erhöhte Shiny-Chance auf Knakrack aus den Raids

Ihr bekommt 5 zusätzliche Raid-Pässe von Arenen

Das Fernraid-Pass-Limit wird auf 10 statt 5 erhöht

So sieht Shiny Knakrack aus

Wie gehe ich am besten vor? Wollt ihr die Raid-Pässe voll ausnutzen, solltet ihr schauen, dass ihr zumindest 6 Raids mit Mega-Knakrack macht. Denn ihr bekommt immer dann den nächsten Pass, wenn ihr euren letzten aufgebraucht habt.

Zählt man den regulären täglichen Pass hinzu, kommt ihr auf sechs Pässe für diesen Tag. Dann sollte der Plan so aussehen, um das meiste rauszuholen:

Mega-Knakrack herausfordern

Schnellstmöglich besiegen

Nach dem Sieg Arena-Scheibe drehen

So neuen Pass einsammeln

Wiederholen

Wie besiege ich Mega-Knakrack am schnellsten? Knakrack ist anfällig für die Typen Drache, Eis und Fee, wobei Eis ihm besonders schadet.

Nutzt am besten starke Konter wie Crypto-Mamutel, Mega-Guardevoir oder Mega-Rayquaza. Auch Monster wie Rexblisar, Snibunna und Mamutel lohnen sich.

Ihr könnt Mega-Knakrack mit starken Kontern auf hohem Level schon zu zweit oder zu dritt schlagen. Wenn ihr eure Chancen noch weiter erhöhen wollt und vor Ort spielt, solltet ihr die Team-Play-Funktion verwenden, um nochmal einen Boost auf eure Ladeattacken zu bekommen.

Lohnt sich Mega-Knakrack? Ja, denn Mega-Knakrack ist einer der absoluten Top-Angreifer in Pokémon GO. In seinen Typen kommen nur wenige Monster an ihm vorbei, es steht quasi nur hinter Proto-Groudon beim Boden-Typ und Mega-Rayquaza in Sachen Drache.

Am stärksten ist es mit seiner Spezialattacke “Erdkräfte” von seinem Community Day. Die erlernt es nach aktuellem Stand allerdings nicht, wenn ihr es fangt. Wollt ihr sie verwenden, müsst ihr voraussichtlich eine Top-Lade-TM verwenden. Doch auch mit “Erdbeben” ist es schon sehr mächtig.

Optionales Ticket: Im Shop findet ihr auch noch ein optionales Ticket für den Knakrack-Tag. Das kostet 5,99 Euro und bietet folgende Inhalte:

Acht zusätzliche Pässe beim Drehen von Arenen

Erhöhte Chance auf XL-Bonbons aus Raids

50 % mehr EP für Raid-Siege

Doppelter Sternenstaub für Raid-Siege

Das solltet ihr beachten: Die acht Pässe funktionieren wie die täglichen Pässe: Ihr müsst erst einen aufbrauchen, um den nächsten zu kriegen. Das bedeutet, ihr bekommt sie nicht alle auf einmal und könnt sie nicht gesammelt im Item-Beutel sichern. Verfügbar sind die Boni aus dem Ticket von 14:00 bis 22:00 Uhr, also über den Raid-Tag hinaus, aber dennoch zeitlich begrenzt. Das solltet ihr im Kopf haben.

