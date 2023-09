Pokémon GO: Nervige Raid-Aufgabe für 2. Meisterball sorgt für Frust – Ist das zu viel?

In Pokémon GO könnt ihr euch jetzt endlich einen zweiten Meisterball verdienen. Aber eine Aufgabe der Spezialforschung kommt bei vielen Trainern überhaupt nicht gut an. Verlangt Niantic zu viel von euch?

Wie bekommt man den Meisterball? Seit dem 1. September 2023 habt ihr in Pokémon GO eine Möglichkeit, euch einen zweiten Meisterball freizuspielen. Geknüpft ist das an eine Befristete Studie mit einem Kapitel und vielen unterschiedlichen Herausforderungen.

Eine davon sorgt für viele Diskussionen.

60 Raids für den Meisterball

Woraus besteht die Aufgabe? Ihr sollt unter anderem 1.000 Pokémon fangen, 30 Eier ausbrüten, 150 Feldforschungsaufgaben lösen und 100.000 Sternenstaub verdienen. Eine weitere Aufgabe lautet „Gewinne 60 Raids“. Genau daran stören sich viele Trainer. Die Übersicht mit allen Aufgaben zur Befristeten Studie „Meisterball“ zeigen wir euch hier. Für das Lösen der Aufgaben habt ihr bis zum 21. November um 20:00 Uhr Zeit.

Für Spieler, die regelmäßig an Raids vor Ort teilnehmen oder auch gerne an Fern-Raids teilnehmen, mögen 60 Raids nicht allzu viel sein. Doch für Trainer, die weit entfernt von Arenen wohnen und kein Geld für Fern-Raid-Pässe ausgeben wollen, ist das eine Aufgabe, die sie lange aufhalten wird. So wird das Erhalten des zweiten Meisterballs noch weiter hinausgezögert.

Reddit-Nutzer targaryen0125 fragte die Community, ob die Aufgabe nicht einfach „wahnsinnig“ sei (via Reddit.com). Die Antwort mit den meisten Upvotes stammt von Nutzer Efram. Dort heißt es:

Das ist wahrscheinlich die [Aufgabe], die mich blockieren wird. Ich habe nicht oft die Zeit, in die nächste Arena zu rennen, um einen Raid zu machen, und ich kaufe sicher keine 60 Remote-Pässe. Aber in Anbetracht der restlichen Aufgaben … scheint das nicht unvernünftig oder unfair zu sein. Ehrlich gesagt bin ich überrascht, wie gut ich bei den fabelhaften Würfen abschneide.

Andere Trainer geben Tipps und erklären, dass man einfach alleine die Stufe-1-Raids absolvieren kann. Denn der Schwierigkeitsgrad der Kämpfe ist für das Erledigen der Aufgabe nicht wichtig.

Nun seid ihr gefragt: Findet ihr, dass die Aufgabe zu nervig ist oder kann man die 60 Raids problemlos meistern?

Stimmt bei unserer Umfrage ab und erklärt gern hier bei uns auf MeinMMO, warum ihr dieser Meinung seid.

In den nächsten Tagen stehen noch einige Events im Spiel für euch bereit. Wir haben für euch eine Übersicht mit allen Events im September 2023 bei Pokémon GO zusammengestellt. So könnt ihr euch jetzt schon wichtige Termine in eurem Kalender eintragen.