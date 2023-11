Pokémon GO: Spezialforschung Meisterball – Alle Aufgaben und Belohnungen

In Pokémon GO könnt ihr für den Preis von 8 Dollar eine Spezialforschung zum Thema Meisterball kaufen. Am Ende werdet ihr mit dem Meisterball belohnt. Welche Aufgaben und weiteren Belohnungen es gibt, seht ihr hier im Guide.

Was ist das für eine Forschung? Für die Trainer, die es nicht geschafft haben, die saisonale Forschung zum Meisterball zu lösen, gibt es jetzt eine weitere Möglichkeit, das begehrte Item zu erhalten. Die kostenpflichtige Spezialforschung findet ihr per Ticket ab dem 22. November um 10:00 Uhr Ortszeit im Shop von Pokémon GO.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht, an welche Aufgaben das Ticket gebunden ist und wie ihr dafür entlohnt werdet.

Spezialforschung Meisterball 1/3

Aufgabe Belohnung Fange 300 Pokémon 6.000 EP Nutze 180 Beeren beim Fangen von Pokémon 6.000 EP Fange 60 Pokémon an einem einzigen Tag 6.000 EP

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle 3 Aufgaben ab und holt euch die entsprechenden Belohnungen dafür, dann erhaltet ihr zusätzlich 7.500 Erfahrungspunkte.

Spezialforschung Meisterball 2/3

Aufgabe Belohnung Fange 500 Pokémon 6.000 EP Brüte 30 Eier aus 6.000 EP Lande 100 fabelhafte Würfe 6.000 EP

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle 3 Aufgaben ab und holt euch die entsprechenden Belohnungen dafür, dann erhaltet ihr zusätzlich 7.500 Erfahrungspunkte.

Spezialforschung Meisterball 3/3

Aufgabe Belohnung Fange 150 Pokémon mit Pokébällen 6.000 EP Fange 150 Pokémon mit Superbällen 6.000 EP Fange 150 Pokémon mit Hyperbällen 6.000 EP Fange 150 verschiedene Arten von Pokémon 6.000 EP

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle 3 Aufgaben ab und holt euch die entsprechenden Belohnungen dafür, dann erhaltet ihr zusätzlich 25.000 Erfahrungspunkte, 3.000 Sternenstaub und einen Meisterball.

Habt ihr alle Aufgaben gelöst und euch die entsprechenden Belohnungen eingesammelt, dann seid ihr jetzt stolze Besitzer des Meisterballs. Damit landet ihr einen garantierten Fang bei einem Pokémon eurer Wahl. Aber wie setzt man das Item am besten ein?

