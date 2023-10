Pokémon GO: Community Day im November mit Pokémon und Boni enthüllt

Schon am 5. November startet der nächste Community Day in Pokémon GO. Nun ist sicher, welches Pokémon euch zu dem Termin erwartet. Es tritt in seiner normalen und seiner Paldea-Form auf.

Für den kommenden Community Day im November 2023 steht jetzt fest, dass Felino und Paldea-Felino im Fokus des Events stehen werden. Dazu gibt es besondere Attacken, ein Event-Ticket, Bonbon-Boni und mehr.

In unserer Übersicht zeigen wir euch alle Informationen, die ihr kennen müsst.

Community Day November 2023 – Event Übersicht

Wann läuft das Event? Am Sonntag, dem 5. November 2023, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Welche Pokémon stehen im Fokus? Felino und Paldea-Felino. Beide könnt ihr mit Glück auch als Shiny fangen.

Besondere Attacken:

Entwickelt ihr Felino während des Events oder bis zu 5 Stunden danach zu Morlord, dann erlernt es die Lade-Attacke Nassschweif (50 Schaden in Trainerkämpfen, Raids und Arenakämpfen)

Entwickelt ihr Paldeo-Felino während des Events oder bis zu 5 Stunden danach zu Suelord, dann erlernt es die Lade-Attacke Vielender (110 Schaden in Trainerkämpfen, Raids und Arenakämpfen)

Event-Boni:

Doppelte Bonbons für das Fangen von Pokémon

Doppelt so hohe Chancen auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon (Für Trainer ab Stufe 31)

Eier, die ihr während des Events in Brutmaschinen legt, brauchen nur ein Viertel der Schlüpfdistanz

Sternenstaub-Tauschkosten sind um 50 % reduziert

Lockmodule, die ihr während des Events aktiviert, halten drei Stunden lang

Rauch, den ihr während des Events aktiviert, hält drei Stunden lang

Ein zusätzlicher Spezialtausch (also maximal 2 am Tag)

Überraschungs-Begegnungen bei Schnappschüssen

Ticket für 1 Euro: Wer will, kann sich für den Preis von etwa 1 € für das Event ein besonderes Ticket kaufen. Das schaltet dann die Spezialforschung „A Muddy Buddy“ für euch frei. Die dreht sich um die Event-Pokémon und belohnt euch unter anderem mit zusätzlichen Felino-Begegnungen.

Raids nach dem Event: In der Zeit von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr am 5. November findet ihr Raids der Stufe 4. Wenn ihr gewinnt, erscheinen anschließend für 30 Minuten viele Felino und Paldea-Felino rund um die Arena. Die Teilnahme per Fern-Raid-Pass ist nicht möglich.

