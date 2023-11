Pokémon GO bringt Community Day Classic mit Voltilamm – Lohnt der sich?

Pokémon GO bringt im November einen Community Day Classic mit Voltilamm. Wir zeigen euch alle Boni und Inhalte.

Was ist das für ein Event? Der Community Day Classic funktioniert ähnlich wie der Community Day, nur dass er ein Monster in den Vordergrund stellt, das schonmal so ein Event hatte.

Spieler, die den Termin damals verpasst haben, können ihn so nachholen und sich beispielsweise starke Exemplare oder Shiny-Varianten des Pokémon sichern. Oder einfach erneut daran teilnehmen.

Was ist das Event-Pokémon? Diesmal ist Voltilamm dran. Es entwickelt sich über Waaty zu Ampharos und hat auch eine Mega-Entwicklung zu bieten. Seinen ersten Community Day hatte es im März 2018.

Wann läuft der Community Day Classic? Er findet am Samstag, dem 25. November 2023 von 14:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit statt.

Welche Boni bringt der Community Day Classic mit Voltilamm?

Am Community Day Classic gibt es eine Reihe an Boni, die ihr nutzen könnt.

Alle Boni und Inhalte des Events:

Voltilamm spawnt überall im Spiel

Es gibt eine erhöhte Shiny-Rate für Voltilamm

Ampharos lernt die Lade-Attacke “Drachenpuls”, wenn ihr es im Event oder bis zu 2 Stunden danach entwickelt

Eier brauchen nur ein Viertel der Schlüpfdistanz, wenn ihr sie im Event aktiviert

Lockmodule & Rauch halten im Event 3 Stunden lang (nicht der Abenteuerrauch)

Schnappschuss-Überraschungen

Feldforschungen rund um Voltilamm

Showcases mit Voltilamm

Es wird eine Spezialforschung für einen Euro im Shop geben

Für wen lohnt sich der Community Day mit Voltilamm?

Grundsätzlich ist Voltilamm ein beliebtes Pokémon und wer noch kein Shiny hat, kann es sich bei diesem Event sichern. So sieht das aus:

Spielerisch hat Voltilamm durchaus auch seinen Nutzen. Ampharos ist zwar keine absolute Top-Wahl im PvP der Kampfliga, füllt aber eine Nische in der Hyperliga, mit der man Gegner überraschen kann.

In den Raids ist vor allem Mega-Ampharos nützlich. Die Mega-Entwicklung gehört zu den besten Angreifern des Elektro-Typs in Pokémon GO und boostet außerdem Attacken desselben Typs.

Somit kann es sich lohnen, das Event mitzunehmen, wenn euch noch ein starkes Voltilamm fehlt. Solltet ihr in der Hinsicht schon versorgt sein, kann man sich zumindest die Viertel-Schlüpfdistanz für Eier sichern.

Spezial-Raids der Stufe 4, die bei normalen Community Days mittlerweile immer nach dem Event stattfinden, gibt es beim Community Day Classic nicht.

Was sonst im Spiel los ist, zeigt euch die Übersicht der Events im November 2023 bei Pokémon GO.