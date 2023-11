Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im November 2023

In Pokémon GO erwarten euch im November 2023 wieder jede Menge Raids, bei denen ihr auf legendäre Bosse wie Darkrai, Genesect, Viridium, Kobalium und Terrakium treffen könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch alle kommenden Raid-Stunden und Raid-Bosse im Überblick.

Was sind das für Raids? Jeden Monat verändern sich die Legendären Bosse und die Bosse in den Mega-Raids von Pokémon GO. Viele der Bosse hängen mit Events zusammen, die in den nächsten Wochen starten. Es erwarten euch also einige spannende Raids.

Welche Bosse ihr in den Level-5-Raids und Mega-Raids im November 2023 findet, fassen wir euch hier zusammen. Dazu die Übersicht aller Raid-Stunden.

Raid-Stunden und Raidbosse im November 2023

Wann laufen die Raid-Stunden? Jeden Mittwoch gibt es den festen Termin von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr Ortszeit. Bei vielen Arenen findet ihr in der Zeit die besonderen Level-5-Raids.

Termin Raidboss 1. November Darkrai* Unser Konter-Guide zu Darkrai 8. November Genesect (Aquamodul)* 15. November Viridium* 22. November Kobalium* 29. November Terrakium* Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny treffen

Alle Raidboss-Wechsel und Mega-Raids im November 2023

Die Raidbosse bleiben für einen festgelegten Zeitraum im Spiel aktiv und können auch außerhalb der Raid-Stunden von euch herausgefordert, besiegt und gefangen werden. Sie wechseln gewöhnlich zu den genannten Terminen um 10:00 Uhr Ortszeit. In den folgenden Zeiträumen findet ihr die 5er- und Mega-Bosse in Pokémon GO:

Datum Raidboss 20. Oktober bis 2. November 5er-Raids mit Darkrai* 20. Oktober bis 2. November Mega-Raids mit Mega-Banette* 3. November bis 9. November 5er-Raids mit Genesect (Aquamodul)* 3. November bis 11. November Mega-Raids mit Mega-Hundemon* 9. November bis 16. November 5er-Raids mit Viridium* 11. November bis 16. November Mega-Raids mit bisher unbekanntem Pokémon 16. November bis 23. November 5er-Raids Kobalium* 16. November bis 30. November Mega-Raids mit Mega-Kangama* 23. November bis 30. November 5er-Raids mit Terrakium* Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny treffen

Was ist besonders? Auf Raids mit Kangama freuen sich schon viele Trainer. Denn es gehört zu den Regionalen Pokémon im Spiel und ist dadurch nicht in jeder Region verfügbar. Für euch ist das eine Chance, eure Kanto-Sammlung zu komplettieren.

Alle weiteren Events im November 2023 findet ihr bei uns auf MeinMMO. Was glaubt ihr, welches Pokémon sich hinter dem unbekannten Mega-Boss versteckt? Schreibt uns eure Ideen doch hier in die Kommentare.