Pokémon GO: Genesect Flammenmodul Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Genesect mit Flammenmodul für Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die stärksten Angreifer und Movesets. Damit seid ihr perfekt auf die Raids vorbereitet.

Wann ist Genesect mit Flammenmodul im Spiel? Vom 16. September bis zum 23. September findet ihr Genesect mit Flammenmodul in Raids von Pokémon GO. Es kann in Raids der Stufe 5 gefunden werden.

Genesect ist ein Mysteriöses Pokémon aus der fünften Spielgeneration und gehört zu den Typen Käfer und Stahl. Es kann in verschiedenen Formen auftreten, die durch das getragene Modul beeinflusst werden. Es gibt dabei die Typen:

Aquamodul

Blitzmodul

Flammenmodul

Gefriermodul

Ohne Modul

Genesect Flammenmodul: Konter und Schwächen

Mega-Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme Crypto-Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller Crypto-Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade Crypto-Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer+ Mega-Glurak X mit Feuerwirbel und Lohekanonade Crypto-Entei mit Feuerzahn und Hitzekoller Crypto-Glurak mit Feuerwirbel und Lohekanonade Crypto-Tornupto mit Einäschern und Lohekanonade Mega-Hundemon mit Feuerzahn und Flammenwurf Heatran mit Feuerwirbel und Lavasturm Flampivian mit Feuerzahn und Hitzekoller Crypto-Arkani mit Feuerzahn und Flammenwurf Crypto-Magbrant mit Feuerwirbel und Feuerschlag Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer++ Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller Ramoth mit Feuerwirbel und Hitzekoller Proto-Groudon mit Lehmschuss und Feuerschlag Volcanion mit Einäschern und Hitzekoller

Die Schwächen: Durch die Typen Käfer und Stahl ist Genesect besonders anfällig gegenüber Feuer-Angreifern. Darum solltet ihr beim Zusammenstellen eurer Raid-Gruppe auf Feuer-Pokémon und Feuer-Angriffe setzen.

Gibt es Shiny Genesect? Ja, ihr könnt Genesect mit Flammenmodul auch als Shiny in Pokémon GO finden und fangen.

Wie viele Spieler braucht man? Wenn ihr vollgepowerte Top-Angreifer auf höchstem Level habt, ist der Kampf mit 2-3 Trainern schaffbar. Zur Sicherheit solltet ihr aber mehr Trainer in eure Gruppe einladen, um den Kampf sicher zu gewinnen.

Mit unserer Übersicht der besten Konter sollte der Kampf als Gruppe gegen Genesect mit Flammenmodul für euch kein Problem darstellen.

