Pokémon GO: Trainer finden Hinweis auf neue legendäre Formen im Pokédex

In Pokémon GO könnten bald zwei neue, besondere Formen für die legendären Pokémon aus der Sinnoh-Region auftauchen.

Das ist der Hinweis: Im Subreddit zu Pokémon GO teilte User “2020Zombie” einen Screenshot aus der Pokémon-GO-Version 0.291.0. Dort ist der Pokédex-Eintrag von Dialga und Palkia zu sehen. Und dort, wo man sich die verschiedenen Varianten der Pokémon anschauen könnte, zwei neue Textzeilen:

form_dialga_normal und form_dialga_origin bei Dialga

form_palkia_normal und form_palkia_origin bei Palkia

Den Post binden wir hier ein:

Nach aktuellem Stand werden die offensichtlich unfertigen Zeilen nicht mehr im Pokédex angezeigt – ein Hinweis, dass es sich hierbei wohl um eine unbeabsichtigte Darstellung handelte. Doch auch auf dem aktuell noch übrigen Discord-Server der Dataminer von den Pokeminers werden die beiden Formen mit dem Update erwähnt.

Insgesamt sorgt der Fund bei anderen Spielern aber für Hoffnung, dass damit bald die zwei besonderen Formen von Palkia und Dialga ins Spiel kommen könnten.

Was sind das für Formen für Palkia und Dialga?

Das sind die Formen: Die “Origin”-Form ist auf Deutsch als “Urform” bekannt. Diese Formen für Palkia und Dialga tauchten erstmals als Bosse in “Pokémon Legenden: Arceus” auf.

Diese Formen gelten als die “wahre Form” der beiden Pokémon und ähneln ein Stück weit dem Schöpfer-Pokémon Arceus.

Dialga ist dabei der Herrscher über die Zeit:

Die Urform von Dialga in Legenden: Arceus (Bildquelle: pokémon.com)

Palkia ist der Herrscher über den Raum:

Die Urform von Palkia in Legenden: Arceus (Bildquelle: pokémon.com)

Wie könnte das in Pokémon GO umgesetzt werden? Das ist noch unklar, genauso wie der Zeitpunkt, zu dem die Formen ins Spiel kommen. In Legenden: Arceus konnte man den “Adamantkristall” verwenden, um den Formwechsel bei Dialga durchzuführen, während er “Weißkristall” bei Palkia verwendet wurde.

In Pokémon GO gibt es aktuell verschiedenste Formwechsel-Pokémon, wie Zygarde oder andere Vertreter, bei denen der Formwechsel unterschiedlich gehandhabt wird. Hier bleibt abzuwarten, wie das letztendlich in Pokémon GO aussieht.

Wann kommen sie? Auch darüber kann man derzeit nur spekulieren. Erste Vermutungen machten zuletzt die Runde, nach denen in den kommenden Monaten eine Sinnoh-Tour anstehen könnte, zu denen der Release passen würde. Allerdings ist hier noch nichts Offizielles bekannt. Es würde nach den Kanto-, Johto- und Hoenn-Touren in den letzten Jahren zumindest passen.

Sobald es neue Informationen dazu gibt, halten wir euch auf dem Laufenden!

Was steht noch in Pokémon GO an? Die aktuelle Season “Reichlich Abenteuer” geht gemeinsam mit dem November auf ihr Ende zu. Zum Dezember dürfte die nächste Season mit frischen Inhalten starten,

Bis dahin stehen aber noch ein paar letzte, interessante Termine an. Welche das sind, zeigen wir euch in der Übersicht der November-Events in Pokémon GO.