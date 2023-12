Pokémon GO: Pfad wählen für „Winterliche Wünsche“ – Alle Unterschiede & Belohnungen

In Pokémon GO gibt es jetzt die befristete Forschung „Winterliche Wünsche“. Dort könnt ihr einen Bonus wählen, der euch leicht abgeänderte Aufgaben bringt – je nach Pfad.

Was ist das für eine Forschung? Die befristete Forschung „Winterliche Wünsche“ findet im Rahmen des „Winter-Feiertage“-Events statt.

Sie ist seit dem 18. Dezember 2023 in der „Heute“-Übersicht von Pokémon GO zu finden und bleibt bis zum 31. Dezember, 20:00 Uhr. Da endet dann der zweite Teil des Winter-Feiertage-Events.

Das ist das Besondere: Ihr könnt im zweiten Schritt der Forschung einen Pfad wählen. Der bringt euch einen Bonus für die Dauer von „Winterliche Wünsche“.

Diese Pfade könnt ihr wählen:

Den „Pokémon fangen“-Bonus. Wählt ihr den, kriegt ihr bis zum 31. Dezember 2023 doppelte EP beim Fangen von Pokémon.

Den „Sternenstaub sammeln“-Bonus. Der bringt euch bis zum 31. Dezember 2023 den doppelten Sternenstaub beim Fangen.

Je nach Entscheidung kriegt ihr außerdem leicht angepasste Forschungswege. Die fassen wir hier für euch zusammen.

Winterliche Wünsche – Schritt 1/2

Hier müsst ihr lediglich drei kleine Aufgaben erledigen.

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon Gletscher-Lockmodul Drehe 3 PokéStops oder Arenen Begegnung mit Feiertagskleidung-Pikachu Mache 5 Upgrades bei Pokémon 2 Silberne Sananabeeren

Stufenbelohnung: Nach Abschluss der Seite kriegt ihr 500 Sternenstaub und 500 EP. Außerdem bekommt ihr nun die Möglichkeit, euren Bonus zu wählen.

Winterliche Wünsche – „Pokémon fangen“-Pfad für mehr EP

Habt ihr diesen Weg gewählt, kriegt ihr ab jetzt doppelte Fang-EP bis zum Ende des Event-Zeitraums. Außerdem folgende Aufgaben und Belohnungen:

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon Begegnung mit Feiertags-Seemops Fange 25 Pokémon Begegnung mit Feiertags-Evoli Fange 40 Pokémon vom Typ Eis Begegnung mit Lapras Fange 8 verschiedene Arten von Pokémon vom Typ Eis Begegnung mit Feiertags-Damhirplex Verdiene 25.000 EP Begegnung mit Flaniwal Schicke 25 Geschenke an Freunde Begegnung mit Feiertags-Pikachu

Stufenbelohnung:

Begegnung mit Galar-Pantimos

Glücks-Ei

Winterliche Wünsche – „Sternenstaub sammeln“-Pfad für mehr Sternenstaub

Auf diesem Weg bekommt ihr den Bonus für doppelten Fang-Sternenstaub. Der gilt ebenfalls bis Event-Ende.

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon Begegnung mit Feiertags-Seemops Fange 25 Pokémon Begegnung mit Feiertags-Evoli Fange 40 Pokémon vom Typ Eis Begegnung mit Lapras Fange 8 verschiedene Arten von Pokémon vom Typ Eis Begegnung mit Feiertags-Damhirplex Verdiene 7.500 Sternenstaub Begegnung mit Flaniwal Schicke 25 Geschenke an Freunde Begegnung mit Feiertags-Pikachu

Stufenbelohnung:

Begegnung mit Galar-Pantimos

Sternenstück

Insgesamt unterscheiden sich die beiden Forschungswege in den Aufgaben und Belohnungen kaum voneinander. Am Ende kommt es vor allem darauf an, was ihr dringender braucht: Mehr EP, weil ihr gerade dabei seid, euer Level zu erhöhen, oder mehr Sternenstaub, um eure Pokémon zu verbessern.

In den kommenden Wochen ist noch einiges in Pokémon GO los. Hier findet ihr alle Events in Pokémon GO im Dezember 2023.