WoW: 5 Charaktere, die ihr für The War Within kennen müsst

Wer ist eigentlich Dagran Thaurissan II., Monte Gazlowe oder Xal’atath? Wir verraten euch alles zu den wichtigen Charakteren aus WoW: The War Within.

Die nächste Erweiterung von World of Warcraft startet schon in wenigen Wochen. The War Within ist dabei auch der Auftakt einer neuen Saga, denn die nächsten drei Erweiterungen verfolgen eine zusammenhängende Geschichte rund um die Weltenseele von Azeroth.

Das bringt viele Charaktere wieder auf die Bühne, die zuvor eine Weile in der Versenkung verschwunden waren oder von denen ihr bisher noch nie gehört habt. Wir stellen euch einige dieser Charaktere genauer vor, damit ihr genau wisst, welche Rolle sie in The War Within haben und warum sie plötzlich wichtig werden könnten.

Alleria Windläufer

Alleria ist eine der drei Windläufer-Schwestern und war zu Zeiten von Warcraft II eine hochrangige Waldläuferin der Hochelfen. Sie gehörte auch zu der Expeditions-Truppe, die nach Draenor vordrang, um die Orcs dort in ihrer Heimat aufzuhalten.

Alleria, wie sie in The War Within dargestellt wird.

Lange Zeit galt sie als tot oder zumindest verschollen, doch mit der Erweiterung Legion tauchte sie wieder auf. Sie und ihr Partner Turalyon haben für mehrere Jahrhunderte an der Seite der Armee des Lichts gegen die Legion gekämpft – Zeit verstreicht im Nether anders.

Bei der finalen Konfrontation auf Argus mit der Legion musste Alleria dann eine schwierige Entscheidung treffen. Sie absorbierte die Energie des sterbenden Naaru L’ura und wurde daraufhin zur ersten von der Leere erfüllten Elfe.

Später, als einige Sin’dorei aufgrund ihrer Forschungen an der Leeren-Magie in die Ren’dorei verwandelt wurden, kümmerte sie sich um diese Gruppe und wurde damit praktisch zur Anführerin der Leerenelfen.

Wie alle Leerenelfen hört Alleria immerzu flüsternde Stimmen der Leere – von den Alten Göttern, aber auch anderen Kreaturen der Leere, wie etwa Xal’atath.

Alleria, als sie die Leere des Naaru in sich aufnimmt.

Xal’atath verspottet Alleria immer wieder und versucht sie in den Wahnsinn zu treiben, um sie zu ihrer Dienerin zu machen. Bisher wehrt Alleria sich dagegen und hat deswegen auch einen besonderen Antrieb, Xal’atath in ihre Schranken zu weisen.

Ob ihr das gelingen wird, erfahren wir sicher in The War Within.

Dagran Thaurissan II.

Einige werden sich jetzt verwundert die Stirn reiben, denn von Dagran Thaurissan II. haben die meisten Spielerinnen und Spieler bisher wohl wenig gehört. Dabei begann seine Geschichte bereits in Vanilla – also WoW-Classic.

Dagran in The War Within. Bildquelle: wowhead

Moira Bronzebart wurde damals nämlich vom Dunkeleisen-Zwerg Dagran Thaurissan gefangen und entführt. Darum mussten die Helden in die Schwarzfelstiefen und Moira befreien.

Allerdings stellte sich bald heraus: Moira war gar nicht entführt worden, sondern freiwillig und aus Liebe mit Dagran Thaurissan zusammen. Zwar wird Thaurissan von den Helden erschlagen, doch Moira ist schwanger von ihm.

Einige Zeit später wird ihr Sohn geboren und in Erinnerung an dessen verstorbenen Vater nennt sie ihn „Dagran Thaurissan II.“

Seither fand Dagran zumeist nur Erwähnung in den Büchern oder diversen Kurzgeschichten, im Spiel selbst hatte er noch keinen relevanten Auftritt. Das wird sich mit The War Within allerdings ändern.

Was noch viel wichtiger ist: Dagran ist der legitime Thronerbe der Zwerge. Auch wenn Eisenschmiede aktuell vom Rat der drei Hämmer geführt wird, ist das nur eine temporäre Lösung. Denn sobald Dagran die Volljährigkeit erreicht, wird der Rat aufgelöst und er übernimmt die Führung über das Königreich der Zwerge.

Dagran und seine Mutter Moira.

Da er in The War Within bereits als weit fortgeschrittener Jugendlicher gezeigt wird und ein eigenständiges Model bekommen hat, dürfte es nur noch eine Frage von kurzer Zeit sein, bis die Zwerge von Eisenschmiede ihrem neuen König die Treue schwören müssen. Inzwischen dürfte er 16 oder 17 Jahre alt sein – je nachdem, wie viel Zeit zwischen Dragonflight und The War Within vergangen ist.

Der Plan seiner Mutter Moira ging offenbar vollends auf.

Drei weitere wichtige Charaktere findet ihr auf der nächsten Seite.