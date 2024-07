Ein neues MMORPG sagt: „Wir wollen für SF das tun, was WoW für Fantasy getan hat“

Die meisten MMORPGs spielen in Fantasy-Welten, nur selten kommt mal ein SF-MMORPG heraus. Auf den Spuren von „Star Wars Galaxies“ wandelt jetzt die MMORPG-Legende Raph Koster mit seinem neuen Onlinerollenspiel „Stars Reach“. In der Vorstellung des neuen Projekts nennt Koster einige große Spiele als Inspiration und Vorbilder, darunter Minecraft, EVE Online und sogar WoW.

Wer ist Raph Koster?

Raph Koster (52) ist ein MMORPG-Weiser, der in den 90ern an der Entstehung des Genres „MMORPGs“ beteiligt war: Er war Lead-Designer von Ulimta Online, dem Mutterspiel hinter Sandbox-MMORPGs.

Nach Ultima Online arbeitete er federführend an dem großen gescheiterten MMORPG Star Wars Galaxies als Creative Driector. Star Wars Galaxies gilt als das eine MMORPG, das eigentlich viel mehr Erfolg verdient hat, weil es dem Spieler so viele Freiheiten gab, das aber zu früh starb.

Seit 2019 arbeitet er in der neuen Firma „Playable Worlds“ an einem neuen MMORPG. Das wurde jetzt als „Stars Reach“ vorgestellt.

Alles in der Welt soll sich verändern lassen

Das weiß man über sein neues MMORPG:

Das Ziel von Stars Reach ist es, ein Sandbox-MMORPG zu entwickeln, das den Spielern eine lebendige atmende Welt bietet.

Es soll in einer persistenten Welt spielen, in der sich alles terraformen lässt.

Im MMORPG soll es darum gehen, dass Spieler gemeinsam eine Welt besiedeln und sie sich zu eigen machen.

Das sagt der Entwickler zu seinem Spiel:

Wir wollten für SF das tun, was World of Warcraft für Fantasy getan hat und es bunt, einladend und zugänglich machen. Wir denken, die echte Welt ist düster genug.

Aber Stars Reach orientiert sich nicht nur an WoW, sondern auch an Spielen wie EVE Online: So soll Stars Reach auf einem einzigen Server spielen, mit verschiedenen Planeten und Sternen.

Das MMORPG wird ohne Klassen auskommen, sondern auf ein Skill-Progression-System setzen, bei dem Skills steigen, wenn sie benutzt werden.

Dies ist ein klassenloses Spiel, in dem man alle Arten von Fähigkeiten erlernen kann. Wir verwenden einen Fertigkeitsbaum und keine Stufen. Tatsächlich wird dein Charakter mit der Zeit nicht besonders stark, sondern er wird fähiger, weil einer unserer Grundpfeiler lautet: ‘Hindere niemals Spieler daran, miteinander zu spielen’. Das ist ein Grundpfeiler. Das bedeutet, dass alle Spielmöglichkeiten gleichberechtigt sind, was für die meisten MMO-Spieler ungewohnt ist.

Laut Koster gebe es in seinem MMORPG zwar PvP, der Fokus liege aber klar auf PvE.

Das Kampf-System soll sich „wie ein Action-RPG“ anfühlen.

Release ist noch mindestens anderthalb Jahre entfernt

Wie soll es weitergehen? Jetzt zur Vorstellung von „Stars Reach“ nach 5 Jahren in der Entwicklung hat Koster in langen Interviews mit US-Seiten sein MMORPG ausführlich vorgestellt.

Als MMORPG-Weiser, der die Entwicklung des Genres seit 30 Jahren begleitet und kommentiert, hat er viele Ideen, Meinungen und eine Menge zu erzählen.

Von einem Release oder einem Start in einen Early-Access will Koster noch nicht reden. Damit könne man frühestens 2026 rechnen, sagt er in Interviews.

Aber ab sofort will er das Spiel deutlich offener entwickeln und Spieler auf dem Laufenden halten.

Kommt nach 20 Jahren wieder eine große Wende im MMORPG-Bereich?

Das steckt dahinter: MMORPGs waren als Genre bis 2005 relativ offen. Es gab zwei relativ gleichberechtigte Stränge Stränge:

Themepark-MMORPGs mit einem Fokus auf Quests, Raids und PvE – die Geschichte wurde von den Entwicklern geschrieben – Hier war das Flaggschiff Everquest

Sandbox-MMORPGs mit einem Fokus auf Wirtschaft, Housing und PvP – die Geschichte wurde von den Spielern geschrieben – Das Flaggschiff der Sandbox-MMORPGs war Ultima Online

Koster war immer auf der Seite der Sandbox-MMORPG. Doch Star Wars Galaxies, der große Sandbox-Vertreter der “neuen” Generation, ging gnadenlos gegen WoW unter. Thempark-MMORPGs beherrschen seit 20 Jahren die Landschaft, während Sandbox-MMORPGs, bis auf EVE Online und Albion Online, nur eine untergeordnete Rolle spielen.

“Stars Reach” ist also ein sehr wichtiges MMORPG und könnte das Genre entscheidend beeinflussen. Für das letzte SF-MMORPG, das es mit WoW aufnehmen wollte, lief es bekanntlich nicht so gut: WildStar schließt – Das MMORPG, das WoW killen sollte, ist tot