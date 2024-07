Eine neue Nebenquest, die mit dem Erscheinen von Dawntrail in Final Fantasy XIV eingeführt wurde, sorgt für Diskussionen bei Spielern. Spieler warnen nun davor, diese Quest zu früh zu machen, da sie ungewollt Spoiler enthalten könnte.

Um welche Quest handelt es sich? Es handelt sich hierbei um die Nebenquest Once a Riddler, Now a Ruler . Die Nebenquest wurde mit dem Erscheinen von Dawntrail in das Spiel integriert. Ihr erhaltet sie ungefähr auf Stufe 95 in der Hauptstadt Tuliyollal.

Spieler warnen jedoch jetzt davor, diese Quest zu früh anzugehen.

Den Trailer zur neuen Erweiterung seht ihr hier:

Die Quest könnte euch ungewollt spoilern

Warum warnen Spieler vor der Quest? Nachdem Spieler den zweiten Farbslot massiv kritisiert haben, muss sich Final Fantasy XIV neuer Kritik stellen. Spieler warnen jetzt vor der Quest Once a Riddler, Now a Ruler , weil ihr euch damit gegemnEuren Willen spoilern könntet.

Bei der Quest müsst ihr Orte, wie der Questname bereits verrät, anhand von Rätseln finden. Die Quest bringt inhaltlich einen Plot-Twist mit sich, der euch die Geschichte spoilert, solltet ihr die Hauptquest aus dem Gebiet noch nicht zu Ende gebracht haben.

Ohne genauer auf den Spoiler einzugehen, verrät die Quest euch, wer der Dawnservant wird, noch bevor die Zeremonie dazu stattgefunden hat.

Wie haben Spieler auf den Spoiler reagiert? In einem Post auf Reddit warnte zunächst der Nutzer „st_wolfgang“ vor der Quest. Andere Nutzer wollten dies zunächst gar nicht glauben, wie zum Beispiel der Nutzer „Froman951“. E

inige Nutzer hoffen, dass das „Problem“ behoben wird, wie der Nutzer „MajorPom“ auf Reddit anmerkt, um zu verhindern, dass noch mehr Spieler gespoilert werden.

Der Nutzer „Adzx93“ meint auf Reddit, dass genau dies der Grund sei, warum er immer zuerst die Hauptstory erledigt. Andere Nutzer verstehen diesen Punkt jedoch nicht, da solche Spoiler sonst entweder gar nicht vorkommen oder nicht viel mit der Hauptquest zu tun haben.

