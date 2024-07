WoW: Charakter auf Stufe 70 in unter 30 Minuten – So irre ist der Speed-Level-Rekord

Mal eben in der Mittagspause einen WoW-Charakter von 10 auf 70 leveln – das geht. Ein Spieler macht vor, wie man in 30 Minuten fertig ist.

Dass man in WoW Remix: Mists of Pandaria aktuell in wenigen Stunden einen Charakter von Stufe 10 auf Stufe 70 leveln kann, das haben die meisten inzwischen wohl mitbekommen. Doch dass man in unter 30 Minuten damit fertig sein kann, das ist ein absurder Rekord und wohl das schnellste Leveln, das jemals möglich war – wenn auch mit einigen Tricks.

Wie hat er das geschafft? Auch wenn die tatsächliche Spielzeit des gelevelten Charakters nur 29 Minuten und 25 Sekunden betrifft, sind doch viele Tage Planung in die Vorbereitung geflossen. In seinem Beitrag im Subreddit von WoW erklärt Harldan, dass er mehrere Versuche unternommen und die besten Strategien zusammengetragen habe, um die maximale Level-Geschwindigkeit zu erhalten.

Einige der wichtigsten Tricks dabei sind:

Die XP-Belohnungen für das Töten von Feinden in Raids skalieren mit der Gruppengröße – allerdings in negativer Art und Weise. Je weniger Charaktere in einer Gruppe sind, desto mehr XP gibt es. Daher lohnt es sich, lediglich ein oder zwei Booster dabei zu haben, die einen durch den Raid ziehen.

Besonders wichtig ist der 4. Boss im Herz der Angst, Windfürst Meljarak. Denn dieser Boss spawnt mit neun Adds, die man eigentlich vor dem Töten des Bosses bezwingt oder betäubt. Die Besonderheit: Diese Adds gewähren extrem viele Erfahrungspunkte. Daher hat die Gruppe den Boss angegriffen, die Adds bezwungen und anschließend den Kampf zurückgesetzt, um das mehrfach wiederholen zu können. Das ist die mit Abstand schnellste Methode, um von Stufe 35 bis 60 zu leveln.

XP-Token von Bossen werden nicht geplündert. Dadurch landen diese im Briefkasten und können später eingesammelt werden. Zu diesem Zeitpunkt hat man bereits einen großen XP-Buff auf dem Umhang angesammelt, sodass die Token deutlich mehr wert sind, wenn man sie dann aus der Post abholt.

Den ganzen Run mit allen beeindruckenden Tricks könnt ihr hier sehen:

Spieler verlassen Pandaria, obwohl das nicht gehen sollte

Um den XP-Gewinn noch weiter zu maximieren, nutzt Harldan auch noch einen weiteren Trick. Denn seine Freunde, die ihn boosten, haben sich die Gilden-Standarten gekauft, die bei Benutzung die erhaltenen XP von getöteten Feinden nochmal um satte 15 % erhöhen.

Eigentlich kann man an diese Standarten gar nicht rankommen, da die entsprechenden Gilden-Händler nicht in Pandaria zu finden sind. Doch mittels einiger Tricks, die nah an Exploits heranreichen, können Remix-Charaktere für einige Sekunden lebendig nach Orgrimmar gelangen, dort mit den Händlern interagieren und eben auch einkaufen.

Es ist wahrscheinlich, dass Blizzard hier ein paar Hotfixes liefern wird, um vor allem verschiedene Probleme zu verhindern, die auftreten könnten, wenn Remix-Charaktere durch die „normale Welt“ streifen.

Diese kleinen Boni sind allerdings nur ein kleiner Zusatz, um die Geschwindigkeit zu steigern. Auch ohne derlei Items lässt sich das Vorhaben in unter einer Stunde bewältigen.

In jedem Fall ist es beeindruckend, wie schnell man einen Charakter leveln kann, wenn man es wirklich darauf anlegt. Sollte diese Methode nicht gefixt werden, dann dürfte der Rekord in wenigen Wochen nochmal unterboten werden. Denn mit dem Pre-Patch von The War Within sinken die notwendigen XP nochmal deutlich, was zu noch schnellerem Leveln führen dürfte. Alle weiteren Infos zu The War Within findet ihr auf MeinMMO.