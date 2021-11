ESO: Feierlichkeiten der Unerschrockenen bringt einzigartige Montur – So bekommt ihr sie

In dem MMORPG The Elder Scrolls Online finden bald die Feierlichkeiten der Unerschrockenen statt. Vom 18. bis zum 30. November 2021 habt ihr Zeit, eure Belohnungen zu sammeln. MeinMMO verrät euch alle Details über das Unerschrockenen-Event und wie ihr schnell an eure Belohnungen kommt.

Wann sind die Feierlichkeiten der Unerschrockenen? Sie starten am Donnerstag, den 18. November um 16:00 Uhr MEZ und gehen bis zum Dienstag, den 30. November um 16:00 Uhr MEZ.

Was sind die Feierlichkeiten der Unerschrockenen? Das ist ein Dungeon-Event in ESO. Bei diesem Event gibt es keinen Erfahrungsbonus. Dennoch warten auf euch eine Menge Extra-Belohnungen aus den Unerschrockenen-Belohnungstruhen und die besonderen Opal-Stilseiten.

So könnt ihr an den Feierlichkeiten der Unerschrockenen teilnehmen

Bei den Feierlichkeiten der Unerschrockenen handelt es sich um ein Dungeon-Event. Das bedeutet ihr müsst in ein beliebiges Verlies gehen. Euch steht frei, ob ihr dies über die Aktivitätensuche oder direkt über die Karte macht.

Wichtig: Es muss sich um Verliese / Dungeons für 4 Spieler handeln!

Eine Alternative gibt es trotzdem. Solltet ihr mal keine Verlies-Gruppe finden, dann könnt ihr auch die tägliche Quest von Bolgrul abschließen. Ihr findet diesen Questgeber in der Unerschrockenen-Enklave der Hauptstädte der jeweiligen Allianz.

Bei Bolgrul könnt ihr ebenfalls eure ruhmreiche Unerschrockenen-Belohnungstruhe verdienen.

Einführungsquest zu den Feierlichkeiten der Unerschrockenen

Ihr findet die Einführungsquest “Ruhm der Unerschrockenen” im Kronenshop. Entweder findet ihr sie direkt im Schaukasten oder in der Kategorie “Quests” oder “Feiertag”. Ihr müsst die Quest aber nicht zwingend absolvieren, sondern könnt euch auch direkt in ein Verlies stürzen.

Diese Belohnungen gibt es bei den Feierlichkeiten der Unerschrockenen

Wie auch letztes Jahr gibt es wieder die besonders funkelnden Opalstilseiten. Erstmalig könnt ihr auch den Opalwaffenstil vom Würgedorn bekommen. Insgesamt gibt es folgende Stile in der Opal-Version:

Würgedorn (erstmalig 2021)

Eisherz

Hochwärter Dämmer

Bogdan die Nachtflamme

Schwarmmutter

Die schimmernde Opalmaske von Eisherz.

Besondere Belohnungen der Feierlichkeiten der Unerschrockenen im Überblick

Belohnungen Quelle Unerschrockenen-Belohnungstruhe Letzter Anführer / Boss in einem Verlies Ruhmreiche Unerschrockenen-Belohnungstruhe Zum 1. Mal pro Tag:

Letzter Anführer / Boss in einem Verlies Ereignisscheine x 2 Zum 1. Mal pro Tag:

Letzter Anführer / Boss in einem Verlies Mysteriöse Wertkassette Unerschrockenen-Händler Zufällige Stilseiten für Opalschultern Mysteriöse Wertkassette Opalmaske Würgedorn Eldengrund I (Veteran) Opalmaske Eisherz Burg Grauenfrost (Veteran) Opalmaske Hochwärter Gefängnis der Kaiserstadt (Veteran) Opalmaske Nachtflamme Eldengrund II (Veteran) Opalmaske Schwarmmutter Spindeltiefen I (Veteran) Spezifische Opalschultern Unerschrockenen-Händler

(im Tausch gegen Schlüssel, wenn

ihr die Nicht-Opalversion besitzt) Opalwaffenstil Ruhmreiche Unerschrockenen-Belohnungskiste (garantiert),

Unerschrockenen-Belohnungskiste (sehr geringe Chance) Gebundene Stilseiten:

Opalwaffen

Opalmasken

Opalschultern Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Unbeständiger Wandelstein (Begleiter):

Daedrischer Feuerstein

Runengeätzter Schlaghammer

Glimmender Blutgraszunder Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Fragmente für Rußverderbnis-Plateau (Heim):

Verbrennende Säule

Versengende Pfeiler

Geschmolzener Schlüssel Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Gruppenreparaturmaterial der Impresaria Ereignisschein-Händlerin (Impresaria)

Außerdem könnt ihr aus den Unerschrockenen-Belohnungstruhen noch weitere nützliche Belohnungen erhalten:

Verbrauchsgüter

Fundberichte

Beute (zum Verkauf an einen Händler)

Handwerksmaterialien

Monturstilseiten

Unerschrockenen-Schlüssel

Seid ihr schon startklar für das nächste Event? Freut ihr euch schon darauf, euren Charakter in der schimmernden Montur und mit funkelnden Waffen glänzen zu lassen? Um bei allen ESO-Events auf dem neusten Stand zu sein und nichts mehr zu verpassen, schaut euch diesen Artikel an: ESO Event-Ticker – So holt ihr bis Ende 2021 eure Belohnungen.

Dieser Beitrag wird immer aktualisiert und hält euch in Zukunft auf dem Laufenden.