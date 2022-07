ESO: So bekommt ihr den Indrik als Reittier, den ihr verpasst habt

Ravenswatch ist ein Action-RPG, das den Erfolgstitel Curse of the Dead Gods auf Steam, PS5, Xbox Series & im Epic Games Store beerben soll.

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Was ist ein Indrik und wie bekommt man ihn? Der Indrik ist ein Reittier in ESO. Ihr bekommt den sogenannten „heranwachsenden Indrik“, indem ihr die 4 verschiedenen Indrikfedern erwerbt. Diese werden dann automatisch zu dem Reittier zusammengesetzt, sobald ihr alle Teile besitzt.

In dem MMORPG The Elder Scrolls Online konntet ihr bis vor einiger Zeit das Indrik-Reittier bei der Empresaria erwerben. Für alle Spieler, die das vepasst haben, gibt es aber eine neue Möglichkeit, Indrik während der Events zu bekommen. Hier bei MeinMMO erfahrt ihr, wie das geht.

