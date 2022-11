Testet euer Wissen über ESO: High Isle und gewinnt wertvolle Codes

Das große neue Kapitel High Isle aus dem Jahr des “Vermächtnisses der Bretonen” ist schon lange auf den Servern und engagierte ESO-Fans haben die Hochinsel und den Rest des Systren-Archipels schon ausgiebig erforscht. Dabei habt ihr sowohl grausige Schurken als auch liebenswerte Verbündete getroffen.

Ihr habt euch den Gefahren des Dschungels gestellt, grimmige Piraten bekämpft und die Druiden des Feuersang-Zirkels herausgefordert. Doch seid ihr bereit für den ultimativen Test eures Wissens?

Wissenswertes über ESO und High Isle

Welche Geheimnisse gibt es auf den Inseln zu enträtseln? Die Systren-Inseln in High Isle sind ein geheimnisvoller Ort, der nur wenig erschlossen ist. Doch auf den ersten Blick könnte man auf Hochinsel fast meinen, man wäre eigentlich auf Hochfels, denn der Hafen von Gonfalon mit der Statue des legendären Baron-Admirals Bendu Olo zeigt schon von weitem ankommenden Schiffen den Weg.

Der berühmte Admiral war es auch, der vor langer Zeit die Flotte aller Flaggen kommandierte und von Hochinsel aus nach Süden in See stach. Sein Ziel war die Inselgruppe von Thras, wo finstere Kreaturen hausten. Die wiederum waren für eine schreckliche Epidemie verantwortlich und die Flotte räumte als Rache gründlich mit ihnen auf.

Es gibt aber auch weniger ruhmreiche Geschichten über Hochinsel und seine Bewohner. Denn vor langer Zeit herrschten grausame Tyrannen über die Insel und ihre Monumente, wie der düstere Turm der Karmesinmünze, erinnern noch heute an die Schreckensherrschaft, die einst mit Lady Martinne Guimard begann.

ESO Event-Ticker – So holt ihr bis Ende 2022 eure Belohnungen

Hochinsel und seine stolzen Burgen und Paläste sind aber nur ein Teil des Systren Archipels. Daneben gibt es das benachbarte Eiland Amenos, wo Sträflinge ein karges Leben führen und ein grausamer Dschungel jeden verschlingt, der die Flucht wagt. Doch es gibt noch weitere Inseln, weiter draußen im Meer, darunter auch die feurige Vulkaninsel Y’ffelon, wo ein feindseliger Druidenzirkel haust.

Ihr müsst diese gefährlichen Inseln aber nicht alleine erkunden. ESO ist ein MMORPG und es gibt immer Mitspieler, die mit euch auf Abenteuerfahrt ausziehen. Wenn ihr aber lieber ohne andere Menschen spielt, dann sind die neuen Begleiter ideale Weggefährten. Darunter ist auch die liebenswerte und chaotische Khajiit-Magierin Funke. Doch wenn ihr wollt, dass sie euch mag, dann packt bloß keine Angelrute aus!

Testet euer Wissen und gewinnt Kronen

Habt ihr im Text oben gut aufgepasst oder seid ihr ein gut informierter Fan von ESO? Dann testet doch euer Wissen in unserem Quiz hier. Wer alle Fragen korrekt beantwortet, der kommt in einen potenziellen Gewinnerpool, aus dem am 07.11.2022 dann 10 endgültige Sieger gezogen werden. Es winken Codes im Wert von je 3.000 Kronen.

Damit ihr euren Gewinn auch erhaltet, müsst ihr zur Teilnahme vor Beginn des Quiz euren Namen und eine gültige Mail-Adresse sowie die Plattform eurer Wahl eingeben. Nur so können wir sicherstellen, dass ihr die Codes im Falle eines Gewinns auch bekommt. Pro Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich.

So viel zu unserem Gewinnspiel und Test des Wissens zu ESO. Wenn ihr wissen wollt, was euch noch alles im Jahre der Bretonen erwartet, dann lest es hier nach.