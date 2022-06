ESO: Das Beste an den neuen Gebieten aus High Isle sind die offenen Dungeons

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

In dem Dungeon lauft ihr anfangs ebenfalls unter freiem Himmel und taucht erst etwas später in Höhlen unter die Erde. Hier erwarten euch dann vor allem tierische Kreaturen, während zuvor Geister oder Menschen im Fokus standen.

Insgesamt hat der Turm so einen positiven Eindruck hinterlassen, dass ich ihn im Anschluss an das Event selbst nochmal besucht habe. Allein war der Endboss des offenen Dungeons jedoch für mich nicht zu besiegen. Auch das gefiel mir gut.

Doch weder die Landschaft noch die mittelalterlichen Festungen begeistern mich. Alles hat man so schon gesehen, sowohl in ESO als auch in dutzenden anderen MMORPGs. Doch im Laufe unserer Tour betreten wir die nördliche Insel Amenos und die drei öffentlichen Dungeons von High Isle.

Nach Aussage der beiden Entwickler von ZeniMax soll der südliche Teil der Insel an Südeuropa erinnern, mit schönen Küsten und breiten Wiesen. Der Norden hingegen wird von Felsen, Klippen und stämmigen Bäumen dominiert, so wie es im nördlicheren Teil von Europa aussehen soll.

Am 6. Juni veröffentlicht The Elder Scrolls Online die neue Erweiterung High Isle. Die bringt einige Neuerungen, darunter das Kartenspiel, zwei Gefährten, 30 Stunden neue Story oder einen neuen Trial. Doch MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch haben es diesmal vor allem die offenen Gewölbe angetan. Denn die sind besonders atmosphärisch und vor allem abwechslungsreich.

