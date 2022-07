ESO: Was mögen die Gefährten Isobel und Funke?

WoW: Dragonflight überarbeitet Berufe, die in dem neuen Addon wichtiger werden sollen. Alles, was sich an diesen ändert, erklären wir euch im kurzen Video.

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Wie ist eure Beziehung zu eurem Gefährten? Und welcher Gefährte gefällt euch am besten? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Wir verraten, was die Gefährten Isobel und Funke mögen und was nicht.

Was sind die Gefährten in ESO? Die Gefährten sind NPCs, die ihr nach dem Freischalten als Verbündete im Kampf herbeirufen könnt. Sie unterstützen euch bei euren Reisen durch Tamriel.

