ESO boostet Gold, XP und Ressourcen in Mini-Event – So holt ihr jetzt noch am meisten raus

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Seit kurzer Zeit ist das Update 33 auf den ESO Live-Servern. Was hat sich damit geändert? Was wurde dem Spiel hinzugefügt? Erfahrt alles über die Erweiterung ESO Ascending Tide in unserem Beitrag.

Je nachdem, was euch am wichtigsten ist – Gold, Erfahrung oder Ressourcen – könnt ihr euch auf verschiedene Bereiche konzentrieren. Starten wir mit dem Thema Gold.

Diesmal wird es super unkompliziert. Ihr müsst dafür gar nichts machen, außer aktiv ESO zu spielen. Um das 2-fache an Gold, Erfahrung und Ressourcen zu bekommen, müsst ihr dies natürlich generell bekommen. Wo es was massig gibt, erfahrt ihr noch.

Was sind die Erforscherfeierlichkeiten? Das ist ein Mini-Event in ESO, bei dem ihr ein paar passive Boni bekommt. Anders als bei größeren Events gibt es diesmal aber keine Ereignisscheine oder Sammlungsgegenstände von der Impresaria.

Bis übermorgen läuft in dem MMORPG The Elder Scrolls Online noch das Mini-Event, die Erforscherfeierlichkeiten. Hier auf MeinMMO erfahrt ihr, wie ihr noch das maximale aus dem Event rausholen könnt.

