ESO: Kurze Zeit schneller Leveln & spannende Belohnungen dank Fest der Narren

In dem MMORPG The Elder Scrolls Online gibt es Ingame-Events. Vom 31. März 2022 bis zum 07. April 2022 erwartet euch das Fest der Narren. MeinMMO verrät euch alles über das diesjährige Event und wie ihr effektiv an die vielen Belohnungen kommt.

Wann ist das Fest der Narren? Es beginnt am 31. März 2022 um 16:00 Uhr MESZ und läuft bis Dienstag, den 07. April 2022 um 16:00 Uhr MESZ.

Was ist das Fest der Narren? Das ist ein Event, passend zum 1. April. Es gehört zu den Events, bei denen es außerdem einen Erfahrungsbonus von 100 % gibt. Wenn ihr also noch unfertige Charaktere habt, dann solltet ihr den XP-Bonus ausnutzen. Der Erfahrungsbonus ist ebenfalls mit Tränken und Schriftrollen kombinierbar.

Wie genau funktioniert das XP-Farmen? Dazu könnt ihr mehr in unserem Guide darüber, wie ihr super-viel Erfahrung (XP) in kurzer Zeit macht erfahren.

So könnt ihr am Fest der Narren teilnehmen

Wenn ihr in den Vorjahren bereits am Event teilgenommen habt, könnt ihr das Andenken „Narrenpastete“ einfach über euren Schnellzugriff verwenden. Diese gewährt euch 2 Stunden lang einen Erfahrungsbonus von 100 %.

Ansonsten begebt euch zu einem der Narrenpavillion vor der Hauptstadt der Startgebiete (Davons Wacht in Steinfälle, Vulkhelwacht in Auridon oder Dolchsturz in Glenumbra). Sprecht dort mit einem Narren, der sich als Anführer einer Allianz verkleidet hat.

Als kleine Hilfe könnt ihr im Kronenshop kostenlos die Einladungsquest zum Fest der Narren erhalten. Diese leitet euch dann sicher zum Narrenpavillion.

Diese Belohnungen gibt es beim Fest der Narren

Freut euch auf die bekannten Belohnungen aus den Geschenken zum Fest der Narren. Diese bekommt ihr für den Abschluss einer täglichen Quest zum Fest der Narren. Für die erste einer solchen Quest am Tag bekommt ihr sogar ein gewaltiges Geschenk zum Fest der Narren.

Diese bekannten Belohnungen warten auf euch:

Festliche Staunenmacher

Kirschblütenkonfetti

Festtagskuchen

Festliche Einrichtungsgegenstände

Versorgerrezepte zum Fest der Narren

„Stibitztes“ – Trödel, für den ihr bei einem Händler Gold bekommt

In den gewaltigen Geschenken zum Fest der Narren findet ihr außerdem:

Runenkiste: Narrenszintillator

Runenkiste: Kirschblütenzweig

Stilseiten: Waffen aus Cadwells Küchenmontur

Fragmente für Witzemacher

Fragmente für die Monarchensau als Begleiter aus dem Jahr 2020

Besondere Belohnungen beim Fest der Narren im Überblick

Das Andenken fürs Feuerspucken sorgt immer für Aufsehen.

Belohnungen Quelle Ereignisscheine (3x) 1. tägliche Quest am Tag Erfahrungsbonus (100 %) Narrenpastete (Sammlungsstück) Runenkisten aus den Vorjahren:

Narrenszintillator

Kirschblütenzweig Geschenk zum Fest der Narren (Chance)

Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Fragment:

Cadwells Überraschungskiste NEU

(Andenken) Geschenk zum Fest der Narren (Chance)

Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Monturstilseiten:

Zweitsaat NEU Geschenk zum Fest der Narren (Chance)

Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Monturstilseiten:

Cadwells Küchenmontur (Waffen) Geschenk zum Fest der Narren (Chance) Fragment:

Witzemacher Geschenk zum Fest der Narren (Chance) Fragment:

Monarchensau (aus 2020) Geschenk zum Fest der Narren (Chance) Fragmente für die Seelenfeuer-

Drachenillusion (Andenken):

Geheiligtes Stundenglas-Becken

Illuminierte Drachenschriftrolle

Kvatch-Weihrauch Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Fragmente für Schuppen von Akatosh (Erscheinung):

Güldene Salböle

Schimmernder Ritualsand

Geweihte Schuppen Ereignisschein-Händlerin (Impresaria)

Aber hier aufgepasst: Es ist empfehlenswert sich nur die Items bei der Impresaria zu holen, die ihr wirklich ausschließlich bei ihr bekommen könnt. Die anderen Items lassen sich nämlich auch erspielen und vermutlich werden eure Ereignisscheine nicht für alles reichen.

Insgesamt könnt ihr bei dem Event 3 x 8, also 24 Ereignisscheine bekommen. Geht lieber zur Impresaria und tauscht sie gegen folgende Preise ein:

Alle drei Fragmente für die Seelenfeuer-Drachenillusion als Begleiter Geheiligtes Stundenglas-Becken Illuminierte Drachenschriftrolle Kvatch-Weihrauch

Alle drei Fragmente für die Erscheinung der Schuppen von Akatosh Güldene Salböle Schimmernder Ritualsand Geweihte Schuppe



Habt ihr dann noch Ereignisscheine übrig, dann könnt ihr diese natürlich auch für alles andere verwenden. Denn wer kennt es nicht, manchmal will dieses eine Item einfach nicht droppen.

So kommt ihr an viele Belohnungen bis zum Event-Ende

Macht so viele tägliche Quests vom Fest der Narren, wie möglich

Damit ihr noch möglichst viele Belohnungen rausholen könnt, müsst ihr im besten Fall alle täglichen Quests erledigen. Ihr könnt darüber hinaus die gleichen Quests aber noch mit allen anderen Charakteren am selben Tag machen. Erwartet dabei aber keine große Abwechslung.

Als Errungenschaftsjäger werdet ihr aber wohl nicht drum herum kommen. Denn ihr müsst Aktivitäten auch mehrmals machen für Errungenschaften zum Event. Es gibt aber auch einige Errungenschaften, die außerhalb von den täglichen Quests stattfinden.

Stöbert also einmal in euren Aufzeichnungen, was euch noch fehlt. Denkt aber daran, ESO hat jetzt accountweite Errungenschaften.

Erledigt die täglichen Event-Quests mit euren Freunden und Gildenmitgliedern

Die Quests machen in der Gruppe einfach mehr Spaß und ihr bekommt natürlich auch noch nützliche Tipps von anderen Spielern oder könnt euch gemeinsam durch Errungenschaften kämpfen.

Außerdem könnt ihr diese täglichen Quests innerhalb eurer Gruppe teilen und diese somit in der gleichen Reihenfolge und damit zusammen abschließen.

Tauscht Items mit eurer Community, euren Freunden oder eurer Gilde

Ihr werdet bestimmt die eine oder andere Belohnung doppelt bekommen. Das ist aber kein Problem, denn ihr könnt einfach mit anderen Spielern tauschen.

Neue Quest „Alle stimmen ein“ erwartet euch dieses Jahr

Bei dem NPC Samuel Gourone bekommt ihr dieses Jahr eine ganz neue Quest. Ihn findet ihr auch im Narrenpavillion.

Besondere Angebote im Kronenshop

Nur während des Events gibt es einige verrückte Gegenstände im Kronenshop. Darunter auch:

ein neuer Stopfwell-Steckenguar (Reittier)

anbetungswürdiger Katzwell (Begleiter)

Beim Fest der Narren gibt es eine schräge Katze als Begleiter.

Freut ihr euch schon auf das Fest der Narren? Was sind eure Pläne für das Event? Um bei ESO auch im nächsten Jahr immer aktuell zu sein, besucht den ESO Event-Ticker – So holt ihr bis Ende 2022 eure Belohnungen. Dieser Beitrag wird immer aktualisiert und hält euch in Zukunft auf dem Laufenden.