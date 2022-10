Mit High Isle erhielt das MMORPG The Elder Scrolls Online ein eigenes Kartenspiel. Doch wie spielt man zuverlässig gut genug für große Siege?

Was sind die Ruhmesgeschichten? Damit ist ein Kartenspiel gemeint, das mit dem Kapitel High Isle ins Spiel kam. Wenn ihr High Isle besitzt, könnt ihr überall in Tamriel begeisterte Kartenklopper aufsuchen und mit ihnen eine gemütliche Runde zocken. Obendrein könnt ihr auch eure Mitspieler zu Kartenduellen fordern.

Das Spiel ist aber recht komplex und wer zuverlässig gewinnen will, sollte die folgenden Tipps beherzigen.

Dinge, die ihr tun und lassen sollt, wenn ihr in den Ruhmesgeschichten siegen wollt

Das sind die Grundlagen: Die Grundregeln der Ruhmesgeschichten sind schnell erklärt: In den Ruhmesgeschichten geht es grundlegend darum, sich strategisch und taktisch klug zu verhalten und ein starkes Deck mit einem klaren Thema aufzubauen. Ihr zieht jede Runde Karten aus einem zentralen, vorher angelegten Fundus und versucht so die für euch beste Gewinnstrategie aufzubauen.

Dadurch sammelt ihr eine Ressource namens Ansehen. Wenn ihr davon 40 Punkte habt, gewinnt ihr. Alternativ könnt ihr auch die sogenannten Patrone bestechen, damit diese euch Boni gewähren. Schafft ihr es, alle vier Patrone auf eurer Seite zu haben, dann gewinnt ihr ebenfalls.

Eine detailliertere Beschreibung des Spielablaufs der Ruhmesgeschichten findet ihr hier. Es folgen nun nützliche Tipps und Tricks.

Tipp 1 – Sammel sie alle

In den Ruhmesgeschichten geht es darum, sich das optimale Deck für die eigene Strategie zu bauen. Daher ist es essenziell, dass ihr auch einen roten Faden verfolgt und euch auf die Karten konzentriert, die ihr in den gemeinsamen Pool eingebracht habt. Holt euch also “eure” Karten, wann immer es geht.

Auf diese Art könnt ihr zum einen sicherstellen, dass euer Gegner sie euch nicht wegschnappt und auf der anderen Seite habt ihr so die Möglichkeit, eure einzigartigen Kombos herauszuhauen. Wenn ihr hingegen beim gegnerischen Kartenstapel wildert, überladet ihr euch nur die eigene Hand und könnt so weniger für euch effektive Kombos spielen. Und Kombos sind ein sicherer Weg, den Gegner zu dominieren und am Ende zu siegen.

Tipp 2 – Tötet die Spotter

Manche ausgespielten Akteure haben die Eigenschaft “Verspotten”. Das bedeutet, dass ihr am Ende der Runde automatisch eure verbliebenen Machtpunkte aufwenden müsst, um diese Spotter anzugreifen. Das ist richtig doof, weil nur die Macht, die am Ende übrig bleibt, in Ansehen umgewandelt wird.

Ihr verschwendet also eine essenzielle Siegesressource an spöttische Dienerkreaturen und das kann euch im schlimmsten Falle den finalen Sieg im Spiel kosten. Schaut daher zu, dass ihr die lästigen Schandmäuler schnell zum Schweigen bringt. Packt dazu also Karten in euer Deck, die direkt Akteure erledigen können und hebt solche Karten extra dafür auf, freche Spottgesellen in den Staub zu treten.

Andersherum könnt ihr freilich selbst diese listige Taktik anwenden und so den Ansehensgewinn eures Feindes hemmen. Wenn euer Gegner diese Taktik nicht kennt, hat er womöglich auch keine Killer-Karten dabei, um eure Spotter zu killen.

Tipp 3 – Ihr könnt Akteure mehrmals auslösen

Akteure sind mächtige Karten, die – einmal ausgespielt – bis zu ihrem bitteren Ende im Spiel verbleiben. Soweit ist das bekannt und damit sind Akteure ein wichtiger Grundpfeiler so mancher Gewinnstrategie im Kartenspiel Ruhmesgeschichten.

Doch wusstet ihr, dass ihr die Effekte der Akteure in jeder Runde erneut auslösen könnt? Wenn ihr in einem früheren Zug eine Akteurkarte gespielt habt und sie in eurem nächsten Zug noch im Spiel ist, können ihre Effekte und verfügbaren Kombos erneut verwendet werden, indem ihr auf sie klickt.

Tipp 4 – Bläht euer Deck nicht auf

Dieser Tipp ist essenziell, um eine stringente Strategie durchzuziehen und so zu gewinnen. Denn ihr müsst euch im Spiel erstmal euer Deck aus den Karten zusammenstellen, die ihr vorher ins Spiel bringt.

Wenn ihr hingegen einen übergroßen Vorrat an Karten in die Spielmitte legt, kann es lange dauern, bis ihr genau die Karten bekommt, die ihr auch für eure Gewinnkombos benötigt. Hier ist weniger in der Tat mehr.

Legt also nur Karten in euren Fundus, die ihr auch wirklich nutzt und baut eure Auswahl darum herum auf, was ihr gerne spielen wollt. Spielt also ein fein abgestimmtes Deck und nicht einen planlosen Riesenhaufen an Karten.

Tipp 5 – Verschwendet kein Gold auf nutzlose Karten

Es ist immer ärgerlich, wenn ihr an der Reihe seid und in der Spielmitte nur mehr oder weniger nutzlose Karten für euch herumgammeln. Da ist die Versuchung groß, diese Rohrkrepierer dennoch zu kaufen, um sie loszuwerden und auf besseren Nachschub zu hoffen.

ESO Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds im Jahr 2022

Das ist allerdings oft nicht sehr clever. Denn sollte tatsächlich eine viel bessere Karte daraufhin folgen, dann ist noch lange nicht garantiert, dass ihr euch diese auch leisten könnt. Im schlimmsten Fall habt ihr dann nur eine Karte aufgedeckt, die dann euer Gegner hämisch grinsend in seiner Runde kauft und euch so wegschnappt.

Macht also genau das Gegenteil und zwingt euren Feind, die ungeliebten Karten zu erwerben. Dann habt ihr womöglich in eurer nächsten Runde die Gelegenheit, eine starke Karte zu kaufen und so das Spiel zu dominieren.

So viel zu den Tipps und Tricks zum Kartenspiel Ruhmesgeschichten in The Elder Scrolls Online: High Isle. Im Laufe des Jahres wird noch ein finales DLC erscheinen, in dem auch noch ein neues Deck um den Druidenkönig im Spiel erscheint. Wenn ihr mehr zu den Druiden wissen wollt, dann lest doch den Artikel dazu.