Im großen neuen Kapitel “High Isle” von ESO könnt ihr auf der Systren-Inselgruppe auf Druiden treffen. Doch wer sind sie und wo kommen die Personen her?

Was sind überhaupt Druiden? Druiden sind ein fester Bestandteil vieler Fantasy-Systeme. Die Inspiration hinter ihnen lag bei einer Gruppierung, die es tatsächlich im echten Leben einst gab. Antike Quellen berichten von einer Art “Kaste” von naturverbundenen Priestern und Wahrsagern, welche in vielen keltischen Völkern jener Zeit vertreten waren. Die Druiden waren demnach weise Männer, deren Rat und Omen auch bei mächtigen Stammesfürsten Gehör fanden.

In Fantasy-Games sind Druiden oft ebenfalls geheimnisvolle Gestalten, die eine Art religiös-inspirierte Magie verwenden, die sich aus den Kräften der Natur speist. Oft können sie über Pflanzen und Tiere gebieten und sich womöglich sogar in wilde Bestien verwandeln.

Die Geschichte der Druiden in Elder Scrolls

Im Online-Rollenspiel ESO gab es noch keine Druiden, zumindest nicht als spielbare Klasse. Und auch die anderen Elder-Scrolls-Spiele haben scheinbar keine Druiden im Repertoire. Doch in der Erweiterung High Isle kann man plötzlich Druiden antreffen. Was hat es damit auf sich?

Wo waren die Druiden bisher? Tatsächlich gab es schon einmal Druiden in einem Elder-Scrolls-Titel. Und zwar in Daggerfall, dem zweiten Teil der Reihe aus dem Jahre 1996. Dort konntet ihr euch schon im Lande der Bretonen herumtreiben und auf Druiden treffen.

Sie waren hier eine mysteriöse Gruppe von naturverbundenen Zauberern, die aber auch auf Menschenopfer aus waren und sich um die Totenriten kümmerten. Wenn ihr im Spiel gestorben seid, wurde eure Spielfigur anschließend von einer Prozession von Druiden in eine Gruft getragen.

Davon abgesehen, kamen in anderen Elder-Scrolls-Games keine Druiden mehr vor. Das einzige, was ungefähr an sie herankam, waren die Wyrd, eine Art Hexenfraktion, die tatsächlich aus einer Abspaltung von Druiden entstanden ist. Doch es gibt tatsächlich noch die echten Druiden im Spiel.

Was sind Druiden jetzt genau in ESO? Die “Druiden von Galen” sind in der Elder-Scrolls-Lore eine Gruppierung von naturverbundenen Zauberern, die den Lehren des Gottes Y’ffre folgen. Das ist der Gott des Geschichtenerzählens und der Natur.

Druiden versuchen daher, in Harmonie mit der Umwelt zu leben und den Kreislauf des Lebens zu ehren. Das schließt übrigens Gewalt und Zerstörung nicht aus, denn auch das sind laut den Druiden Teile des natürlichen Kreislaufs.

Ihre Ursprünge hatten die Druiden in der Gegend um die Bretonen-Heimat Glenumbra. Von dort aus wanderten sie aber dann auf das Systren-Archipel aus und blieben dort für längere Zeit verborgen. Nur anhand alter Steinkreise und manchen Redewendungen der bretonischen Sprache kann man noch erahnen, dass es einst Druiden gegeben haben muss.

Die Klasse des Hüters erinnert ein wenig an Druiden.

Welche Rolle spielen die Druiden in ESO? In The Elder Scrolls Online: High Isle kommen tatsächlich wieder “richtige” Druiden vor. Auf den Inseln des Systren-Archipels befinden sich die Rückzugsorte dieser mysteriösen Zauberer und ihr werdet geradewegs in die Politik der Druidenzirkel hineingezogen.

Denn auf den Inseln geht es heiß her und feurige Abgründe tun sich überall auf. Das beunruhigt einige der Druiden. Andere Druiden haben sich euren Feinden angeschlossen und wieder andere kommen als völlig neue Bedrohung hinzu. Die Druiden in ESO sind also alles andere als eine geeinte Fraktion, die nur das Gute im Sinne hat.

Welche Gruppierungen gibt es? Die Druiden sind sich nicht einig, wie man Y’ffres Gebote interpretiert. Daher gibt es seit dem Verschwinden des legendären “Druidenkönigs” mehrere unterschiedliche Zirkel, die teils gegensätzliche Ziele und Pläne haben:

Ahngezeitenzirkel: Der Ahngezeitenzirkel befindet sich auf der Insel Amenos an Orten wie den Korallenklippen und anderen Plätzen, wo die Magie, mit der die Druiden von einst die Natur ins Gleichgewicht brachten, nie richtig zum Tragen kam. Sie glauben, dass die Zivilisation der Menschen und Elfen die Natur in Ketten gelegt habe. Daher versuchen sie, die natürliche Welt und die Gier der Sterblichen auszugleichen, indem sie diese sprichwörtlich “wegspülen”.

Steinlehrezirkel: Der Steinlehrezirkel ist der "netteste" der drei druidischen Zirkel in High Isle. Dem Zirkel können auch Nicht-Bretonen angehören. Der Zirkel versucht, die "Seele" der Bretonen wiederherzustellen, indem sie ihre in der Stadt lebenden Brüder zu ihren druidischen Wurzeln zurückführen möchten. Sie versuchen auch, den anderen Völkern die Vorzüge des Wahren Weges von Y'ffre zu zeigen, sind aber nicht feindselig gegenüber Andersgläubigen.

Feuersangzirkel: Der Feuersangzirkel ist der älteste und wohl auch feindseligste der drei bekannten druidischen Zirkel im Systren-Archipel. Diese grimmigen Druiden leben auf Y'ffelon. Dort sind Außenstehende nicht willkommen und haben ein schlimmes Schicksal zu erwarten. Ihr Glaube dreht sich um den Vulkan der Insel, den Feuersang-Berg. Im Grollen dieses Vulkans glauben sie, Y'ffres Stimme zu vernehmen.

Die Machtkämpfe und Machenschaften unter den Druidenzirkeln kommt besonders im aktuellen DLC “Lost Depths” heraus. Hier treten auch die Feuersang-Druiden erstmals auf und machen Ärger. Die Druiden macheneinen großen Teil der Handlung im Ausklang des Jahres der Bretonen aus.

Mehr zu den Druiden und ihren Plänen – vor allem in Bezug auf den Feuersang-Zirkel – erfahrt ihr im kommenden DLC “Firesong” Ende des Jahres. Mehr Informationen zu diesem kommenden Inhalt in The Elder Scrolls Online erfahrt ihr hier.