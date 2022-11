Neues MMO erscheint in 2 Wochen auf Steam, erinnert an ein gescheitertes Survival-Game, will vieles besser machen

Am 17. November startet das neue MMO Frozen Flame (Steam) in den Early-Access und kann dann von allen gespielt werden. Das Game punktet mit einem einzigartigen Spielkonzept und hübscher Grafik. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist Frozen Flame für ein Spiel? Das Survival-MMORPG zieht euch in eine Welt, die immer wieder aufs neue zerstört wird und auf den Namen Arkana hört. In ihr existiert eine magische Flamme, die Lebewesen verfluchen kann und sie dann in durchgedrehte Monster verwandelt.

Ihr sollt dabei nur so lange überleben, bis es zum sogenannten Kataklysmus kommt, und eure Welt sowie euer Charakter vernichtet wird. Oder aber ihr schafft es, das Ganze aufzuhalten.

Um das auch zu bewältigen, könnt ihr folgende Inhalte in Frozen Flame spielen:

Crafting-Elemente sowie das Zähmen von Kreaturen und bauen von Gebäuden

Survival-Aspekte in Form von Hunger, dem Kampf gegen andere Spiele und Kälte

Ein Action-Kampfsystem, bei dem ihr aktiv angreifen und ausweichen müsst

Eine große, offene Welt, in der ihr auch klettern und fliegen könnt

PvP und Pve

Verschiedene Klassen und ein anpassbarer Charakter

Es erinnert dabei in vielen Aspekten und der Optik stark an das gescheiterte Survival-Spiel Rend, möchte aber mit eigenen Ideen vieles besser machen.

Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier ansehen:

Spannende Mechanik gewinnt sogar Preise

Wie läuft das Spiel ab? Während ihr Frozen Flame zockt und euch mit eurem Charakter durch die Welt schlagt, lauert eine ständige Gefahr im Rücken. Ihr erledigt Quests, craftet und besiegt Bosse, wahlweise alleine oder mit bis zu 50 weiteren Spielern auf den offiziellen Servern, ihr könnt aber auch eigene erstellen.

Dabei zielt alles darauf ab, den Kataklysmus zu verhindern, der von einem großen Boss in einer Festung eingeläutet wird. Passiert das, wird die Spielwelt und alles in ihr zerstört, auch euer Charakter.

Dann müsst ihr von vorn beginnen, behaltet aber etwas von eurem Fortschritt, ein paar Items und eure Stärke bei. Ihr werdet also bei jedem Welten-Ende stärker, bis ihr es irgendwann schafft, den Kataklysmus aufzuhalten.

Das kommt gut an: Für diese Idee hat Frozen Flame bereits jetzt schon zahlreiche Preise gewonnen. Darunter auch eine für das beste Game-Design bei den White Nights 2018 und bei den NYX Awards 2022.

Auch die Fans freuen sich auf das Spiel, wie aus dem reddit zum Game aus zahlreichen Threads hervorgeht. Bisher gab es nur einige Betas zum Spiel, bei denen man mit Glück teilnehmen konnte. Nun soll aber endlich der Early-Access starten.

Damit hat es Hit-Potenzial, wie dieser Early-Access-Kracher mit der Kartoffel im Namen:

Early-Access startet im November – Mit Verspätung

Wo steht das Spiel aktuell? Seit dem 10. Juli 2020 läuft das Game bereits in einer geschlossenen Alpha-Version. Auch einige Betas folgten, die letzte sogar erst am Wochenende des 29. Oktobers 2022. Allem Anschein nach lieferte die gute Ergebnisse, weswegen nun kurz danach der Start für den Early-Access auf Steam bekanntgegeben wurde.

Dieser startet am 17. November und ab dann kann jeder mitspielen. Einen genauen Preis dafür gibt es aber noch nicht. Ein Zugang zur Beta kostet bisher aber 24,99 €, es ist also möglich, dass sich auch der Early-Access in einem ähnlichen Preisrahmen bewegt.

Wieso verschoben? Ursprünglich sollte Frozen Flame übrigens schon im 4. Quartal 2020 auf Steam an den Start gehen, wurde aber mehrfach aufgrund der Covid-Situation verschoben und schafft es nun endlich.

Das Game soll ungefähr 12 Monate im Early-Access bleiben und dann ein vollwertiger Buy2Play-Titel werden, ihr braucht also keine Angst zu haben, dass ihr euer Geld hier nur für einen früheren Zugang ausgebt und das Game dann Free2Play wird.

Was haltet ihr davon? Denkt ihr, dass Frozen Flame mehr überzeugen kann als das Survival-Spiel Rend, das einen ähnlichen Ansatz hatte?

Während Rend bereits 2020 gestorben ist, hat es 2022 auch schon einige Games erwischt. Kritika Online sogar schon zwei Mal.