Das neue MMO Frozen Flame setzt auf actionreiche Kämpfe, RPG-Inhalte wie Leveling und Crafting und auf einen Survival-Aspekt. Derzeit befindet sich das Spiel in der Alpha, doch bereits im September startet die Beta.

Was ist das für ein MMO? Frozen Flame versetzt euch in eine zerstöre Welt mit dem Namen Arkana, in dem eine magische Flamme Lebewesen verflucht und sie in wahnsinnige Monster verwandelt.

Eure Aufgabe ist es, in dieser Welt zu überleben, bis es zum Kataklysmus kommt und die Welt vernichtet wird.

Dabei stehen euch verschiedenste Inhalte zur Verfügung:

Das Spiel legt Wert auf RPG-Elemente wie das Leveln, Crafting und Zähmen von Kreaturen.

Es gibt Survival-Elemente wie Hunger oder den Kampf gegen andere Spieler.

Die Kämpfe sollen actionreich sein und ihr müsst aktiv den Angriffen von Feinden ausweichen.

Die Spielwelt wird groß, ihr könnt auf Berge klettern und durch die Luft gleiten.

Wem PvP in einem Survival-Spiel nicht zusagt, der sollte sich Gatewalkers anschauen, ein kostenloses ARPG mit Fokus auf PvE.

Wie läuft das MMO genau ab? Während der Spielzeit erkundet ihr mit eurem Charakter die Welt, erledigt Quests und besiegt schwere Bossgegner. Das könnt ihr alleine oder mit anderen Spielern erledigen. Dazu wird es offizielle Server für 50 Spieler, aber auch eigene Custom-Server geben.

Euer Ziel im Spiel ist es jedoch, den Kataklysmus zu verhindern. Falls dieser Eintritt, wird die Welt zerstört und euer Charakter stirbt.

Er wird jedoch im Anschluss wiedergeboren und behält etwas von seinem Fortschritt, seinen Items und seiner Stärke bei. Ihr sollt von Mal zu Mal stärker werden. Dann könnt ihr erneut versuchen, den Weltuntergang aufzuhalten.

Start der Beta und viele Neuerungen im September

Wo steht das Spiel derzeit? Seit dem 10. Juli befindet sich Frozen Flame in der geschlossenen Alpha. Um an dieser teilzunehmen, müsst ihr jedoch 61,99 Euro ausgeben.

Wann startet die Beta? Schon am 15. September soll Frozen Flame in die Beta starten. Dann kostet euch ein Zugang nur noch 24,99 Euro (via Frozen Flame).

Außerdem wird das Spiel um einige Inhalte erweitert, darunter:

Neue Zonen

Neue Bosse

Neue Möglichkeiten fürs Housing

Klügere KI und schwerere Kämpfe gegen NPCs

Überarbeitung des PvP-Systems

Gleiten soll eine der Fortbewegungsmethoden in Frozen Flame sein.

Wie geht es dann weiter? Eine weitere geplante Neuerung ist der Release auf Steam, der im vierten Quartal 2020 stattfinden soll. Damit soll das Frozen Flame dann von der Beta in den Early Access wechseln.

Das Spiel soll etwa 6 bis 9 Monate im Early Access verbringen und auch nach dem Release Buy2Play bleiben.

