Neues Survival-MMORPG startet bald in die Alpha, so macht ihr mit

Mit Frozen Flame erwartet uns ein interessanter Mix aus MMORPG und Survivalgame. Wie sich das spielt, könnt ihr schon bald in der Founder’s Alpha ausprobieren.

Was ist Frozen Flame? Das MMORPG Frozen Flame versetzt euch in die Fantasywelt Arkana. Dort hat eine magische Flamme Lebewesen verflucht und in Monster verwandelt, die nun dem Wahnsinn verfallen sind. Auch ihr seid vor diesem Effekt nicht sicher.

Ihr müsst versuchen, in dieser Welt zu überleben. Dazu craftet ihr Waffen und Ausrüstung, braucht einen Unterschlupf und müsst euch gegen die Monster zur Wehr setzen. Ihr schließt euch mit anderen Spielern zusammen, erschafft Siedlungen und versucht, das Ende der Welt aufzuhalten.

Frozen Flame mischt MMORPG mit Survival.

Frozen Flame zeigt euch das Ende der Welt

Was ist das besondere am Spiel? Am Ende erwartet euch der Kataklysmus, die Vernichtung der Welt. Während dieser stirbt euer Held. Er wird aber anschließend wiedergeboren und behält etwas von seinem Fortschritt bei. Nun müsst ihr mit euren beim letzten Durchlauf gewonnenen Erkenntnissen versuchen, den Weltuntergang abzuwenden. Irgendwann könnte euch das dann gelingen.

Wann startet die Founder’s Alpha? Die neue Testphase beginnt am 10. Juli.

Wir haben lange an unserem Projekt gearbeitet und sind sehr glücklich, es endlich für die Spieler zu öffnen. Die schwierigsten Herausforderungen für uns waren die Entwicklung von Cataclysm und die Arbeit an Servern, die es den Spielern ermöglichen würden, auf offiziellen Welten zu spielen (bis zu 50 Personen) und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen privaten Welten zu erschaffen. Sergey Korolev, CEO von Dreamside Interactive

In der Alpha von Frozen Flame erwarten euch Kämpfe gegen wahnsinnige Monster.

So macht ihr bei der Alpha mit? Wenn euch Frozen Flame interessiert und ihr euch das MMORPG schon in einer frühen Entwicklungsphase ansehen wollt, dann könnt ihr euch auf der offiziellen Website das Gründerpaket kaufen, das euch Zugang zur Alpha gewähren.

Dabei handelt es sich um das Titan Bundle, welches 61,99 Euro kostet und euch zudem eine Erwähnung in den Credits des Spiels, zwei Deko-Gegenstände sowie den Soundtrack und einige weitere digitale Items bietet.

Wie geht es nach der Alpha weiter? Für das dritte Quartal 2020 ist eine Closed Beta geplant und Ende des Jahres soll dann die Early-Access-Phase über Steam starten.

Wollt ihr euch vielleicht noch andere Survivalgames ansehen? In der MeinMMO-Liste der 23 besten Survival-Games 2020 für PS4, Xbox und PC findet ihr bestimmt Spiele, die euch zusagen.