Das Survival-MMO Population Zero spricht auf seiner Webseite und in den sozialen Medien davon, dass es eine „Reimagination des Survival-Genres“ werden soll. Doch was ist damit gemeint. Macht das Spiel tatsächlich so viel anders?

Was ist Population Zero? Optisch und spielerisch erinnert das MMO an eine Mischung No Man’s Sky und Last Oasis, dem neusten Survival-Hit auf Steam.

So seid ihr ein Kolonist und auf dem Planeten Keppler-438b gestrandet. Dort müsst ihr überleben, kämpft im PvE gegen Aliens und im PvP gegen andere Spieler und könnt euch einen eigenen Unterschlupf bauen. Zudem gibt es 3 NPC-Fraktionen, denen ihr euch über Quests anschließen könnt.

Das Spiel legt dabei Wert auf vielseitige Biome und riesige Welten, die ihr erkunden könnt. Einen Einblick in diese Welt gibt das neuste Video zum Spiel:

Doch mit der Optik oder den klassischen Survival-Elementen unterscheidet sich Population Zero kaum von anderen Spielen im Genre. Die großen Unterschiede liegen hingegen in den besonderen Regeln des Gameplays.

Population Zero setzt auf kurze Sessions

Was macht Population Zero besonders? Das Survival-MMO setzt auf vier Eigenschaften, mit denen es sich von anderen Titeln des Genres abhebt:

Auf dem Planeten Keppler-438b sollen sich tausende von Spielern gleichzeitig tummeln und es soll keine Ladescreens zwischen den Gebieten geben. Eine solch große Zahl ist bei Survival-Titeln nicht üblich.

Eine Spiel-Session dauert 7 Tage in der realen Welt. Danach gibt es einen Reset, wobei ihr euch dauerhafte Belohnungen freispielen könnt.

Ihr bekommt zufällige Aufträge, die ihr innerhalb der 7 Tage abschließen müsst, um eine Session „zu gewinnen“.

Mit jedem Tod mutiert ihr, bis ihr irgendwann ein riesiges Über-Alien werdet. Allerdings scheidet ihr aus der Session aus, wenn ihr als Über-Alien besiegt werdet.

Außerdem setzt Population Zero stark auf den Story-Aspekt. Im Laufe einer Session sollen euch die NPCs und Quests mehr über den Planeten verraten. Dazu gibt es eine Haupt-Quest, der ihr folgen könnt, aber nicht müsst.

Der Gameplay-Loop von Population Zero – 7 Tage spielen, gewinnen oder verlieren, Belohnungen bekommen und darüber Neuerungen freischalten.

Warum sollte man an den Sessions teilnehmen? Für die Teilnahme an einer Spiel-Session sammelt ihr Account-XP. Diese soll später benötigt werden, um neue Spielmodi und Inhalte freizuschalten.

Laut offizieller Aussage unter einem YouTube-Video von Population Zero sind 2 PvE- und 2 PvP-Modi geplant, für die man jedoch das reguläre Spiel erstmal erlebt haben muss.

Außerdem lassen sich über die Account-XP Mechaniken wie eigene Respawn-Punkte oder kosmetische Neuerungen freispielen.

Kann Population Zero die Spieler überzeugen?

Was sagen die ersten Tester? Derzeit befindet sich Population Zero in einer geschlossenen Beta. Keys dafür wurden jedoch in Massen von größeren Webseiten und auch über die sozialen Medien geteilt, sodass theoretisch viele 10.000 Spieler Zugriff gehabt haben könnten.

Trotzdem gibt es recht wenige Reviews und Infos zum Spiel. Bei den Kollegen der Webseite MMORPG.org.pl kritisieren Nutzer das Spiel jedoch für Probleme, die auch viele andere Survival-Titel haben:

Murad: „Ich habe die Beta gespielt. Es gibt einen Hub, zu dem ihr aus jedem Winkel der Karte zurückkehren müsst. Dort sammeln sich die Spieler und Zerg-PvPen um die Hauptstadt herum.“

Meemmento: „Leider hat das Spiel die gleichen Probleme wie ARK. Schreckliche Desynchro und viele Lags auf den Servern. Ich bezweifele, dass das bis Mai besser wird.“

Unter einem YouTube-Video des Kanals wird außerdem die Waffenwahl kritisiert. So gibt es in Population Zero nur „mittelalterliche“ Waffen wie Speere oder Schwerter.

Das Spiel verzichtet auf technische Ausrüstung und Schusswaffen jeder Art, was nicht jedem gefällt. Einige kritisieren die Waffenwahl als unlogisch, immerhin ist man ja von einem Planeten zu einem anderen gereist und hat dann plötzlich keine Technologie mehr.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass derzeit nur 3 unterschiedliche Arten von Waffen zur Verfügung und alle legen Wert auf den Nahkampf. Fernkampf-Waffen sollen jedoch in Arbeit sein. Mehr zum Kampfsystem verraten wir euch hier.

Der Kampf in Population Zero läuft hauptsächlich mit „mittelalterlichen“ Waffen ab.

Wann erscheint Population Zero? Am 5. Mai soll das MMO in den Early Access wechseln. Dafür muss Population Zero für rund 30 Euro gekauft werden, wahlweise über die offizielle Webseite oder Steam.

Derzeit scheint jedoch nur eine Version mit englischer Schrift und Vertonung geplant zu sein. Falls ihr damit Probleme habt, empfehlen wir euch eines der anderen Survival-Games, die wir für euch in einer Liste gesammelt haben.