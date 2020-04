Das Hardcore-Survival-MMO Last Oasis war nach katastrophalem Start 6 Tage offline. Donkey Crew bot den Spielern sogar einen bedingungslosen Refund an. Jetzt startete der 2. Versuch mit neuem Spielerrekord.

Das war passiert: Der Start des neuen Survival-MMOs Last Oasis am 26. März 2020 lief alles andere als gut. Die Server machten Probleme und die bis zu 25.000 Spieler kamen nicht ins Spiel. Entwickler Donkey Crew zog den Stecker, die Server blieben vorerst offline.

Aufgrund der Probleme und der Community-Kritik entschied sich der Entwickler dazu, allen Spielern eine bedingungslose Rückerstattung anzubieten.

Neuer Spielerrekord nach Neustart

Das ist jetzt los: Am 04. April starteten die Server nach einer 6-tägigen Offline-Zeit erneut in einem Stresstest und konnten über das Wochenende hinweg überraschenderweise mehr Spieler anziehen, als der eigentliche Early-Access-Release. Über 33.000 Spieler loggten sich im Peak in den Survival-Titel ein und konnten ohne Probleme spielen.

Auch wenn es sich aktuell um einen Stresstest der Server handelt, möchten die Entwickler diese online lassen, wenn keine weiteren Probleme auftauchen. Der Spieler-Fortschritt soll ebenfalls bestehen bleiben.

Das sagt die Community: Die Steamwertung ist mit 57% zwar immer noch ausgeglichen, hat sich aber seit dem Release deutlich verbessert. Das liegt vor allem auch an der offenen Kommunikation der Entwickler, die die Spieler positiv stimmen. So kam es nach dem Statement von Donkey Crew zu Kommentaren wie „Super Spiel, Kommunikation und Transparenz der Entwickler.“

Mit dem Neustart der Server kommt es vermehrt zu guten Bewertungen auf Steam:

Steam-User ZSL meint: „Vom holprigem Start mal abgesehen: Ich habe noch nie ein Survival-Game gesehen, das so viel richtig macht.“

„Vom holprigem Start mal abgesehen: Ich habe noch nie ein Survival-Game gesehen, das so viel richtig macht.“ Steam-User DustDog91 betont: „Ich finde es toll, wie die Entwickler so viele neue Mechaniken in dieser Art von Spiel eingeführt haben. Es ist frisch und interessant, hoffentlich lohnt sich das Endspiel!“

„Ich finde es toll, wie die Entwickler so viele neue Mechaniken in dieser Art von Spiel eingeführt haben. Es ist frisch und interessant, hoffentlich lohnt sich das Endspiel!“ citizen2xb hat jedoch auch was auszusetzen: „Das Spiel macht Spaß! Dann erreichst du Level 20 und verschwindest aus der Anfängerzone, nur um von Spielergruppen geganked zu werden.“

Das Last Oasis den Fokus auf PVP legt, gefällt nicht jedem und vor allem Einzelspieler haben damit ihre Probleme. Auch unser Autor Benedict Grothaus hat seine ganz eigene Meinung dazu. Aktuell scheint das auch der größte Kritikpunkt zu sein, den Spieler an Last Oasis haben.