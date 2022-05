Großes Marvel-MMORPG stirbt, bevor es richtig losgeht – Geld geht an Herr der Ringe und DC

In Sachen Marvel gibt es mittlerweile natürlich jede Menge Alternativen, auch wenn es an der MMO-Front eher dünn aussieht. So sind beispielsweise die Spider-Man-Spieler auf der PlayStation immer einen Blick wert, und auch Wolverine soll bald ein eigenes Spiel spendiert bekommen.

Insgesamt wundern sich Spieler, dass das Spiel nun so plötzlich wieder von der Bildfläche verschwindet, wo es doch noch nicht mal so richtig losgelegt hatte.

Besonders spannend: Dazu gehört neben DC Universe Online auch das Herr-Der-Ringe-MMO „Lord of the Rings Online“. Das hat gerade erst eine umfassende Überarbeitung bekommen und bietet jetzt deutlich mehr F2P-Möglichkeiten im Vergleich zu vorher.

Gerade mal sechs Monate ist es her, dass ein neues Projekt vorgestellt wurde: ein AAA-MMORPG im Marvel-Universum. Doch schon jetzt ist der Superhelden-Traum ausgeträumt – stattdessen fließt das Geld in andere Projekte.

