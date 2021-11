Entwickler von DC Universe Online will großes Marvel-MMORPG machen – Das wissen wir

Der Projektleiter hinter dem MMO DC Universe Online will sich wohl nicht mehr nur auf das DC-Universum konzentrieren. Vielmehr plant er, in den kommenden Jahren, ein großes AAA-MMORPG im Marvel-Universum zu entwickeln. Erfahrt hier auf MeinMMO alles, was wir schon zum neuen Marvel-MMORPG wissen.

Um welches Spiel geht es? Das DC-Universe-Online-Studio Daybreak Game Company gehört zur Holding-Company Enad Global 7. Dieser Konzern hielt vor kurzem eine Investoren-Präsentation (via enadglobal7.com) ab und stellte dort unter anderem neue Projekte vor.

Darunter waren Neuigkeiten zu bestehenden Spielen des Konzerns, wie DC Universe Online oder Herr der Ringe Online. Doch das spannendste war sicherlich die allerletzte Ankündigung. Denn ganz am Schluss ist die Rede von einem „Unangekündigten MMORPG“.

Das soll ein AAA-Titel und von dem Studio Dimensional Ink Games entwickelt werden. Es hat damit sicher nichts mit dem glücklosen Flop „Marvel’s Avengers“ oder dem schicken Mobile-Game „Marvel Future Revolution“ zu tun.

Ganz unten rechts steht die Ankündigung des neuen Marvel-MMORPG. Quelle: Enad Global 7

Chef-Entwickler versucht seit 2006 ein Marvel-MMORPG zu verwirklichen

Wer ist der Chef? Leiter des Projekts ist außerdem Jack Emmet. Der ist bisher noch der Chef von DC Universe Online. Doch eigentlich schlägt sein Herz wohl eher für Marvel, denn seit 2006 versucht Emmet schon, ein Marvel-MMORPG zu entwickeln.

Das hatte er schon einmal fast geschafft und Microsoft wollte eigentlich ein Spiel namens „Marvel Universe Online“ entwickeln. Am Ende ging die Sache aber doch nicht gut und das Projekt wurde wieder abgebrochen und aufgegeben.

Jack Emmets Leidenschaft für Superhelden ist unbestritten, denn der Mann war auch Co-Gründer des Cryptic Studios, die das Superhelden-MMORPG City of Heroes entwickelten.

DC Universe Online soll übrigens trotzdem weiter entwickelt werden, auch wenn der Chef sich wohl in Zukunft Marvel widmen wird.

Wann kommt das Marvel-MMORPG? Wer jetzt schon auf einen zeitnahen Release des Spiels hofft und sich schon 2022 als Iron Man, Hulk oder Black Widow Gegner verdreschen sieht, der muss sich noch gedulden. Denn der Release des Projekts steht klar unter „Langzeit-Planung“ und wird sicherlich nicht vor 2023 fertig werden, eher noch später.

Spielt also so lange ruhig weiter das kostenlose und generalüberholte DC Universe Online, wenn ihr auf Superhelden steht. Das MMO mit Superman, Batman, Wonder Woman und Co wird im Januar 2022 übrigens 11 Jahre alt.