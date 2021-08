Das Superhelden-MMO DC Universe Online liefert nun mehr Free2Play-Content und ihr bekommt alle Episoden des Spiels kostenlos. Das gilt auch für die neueste Episode 41: House of Legends.

Das ist jetzt kostenlos: Mit dem großen Sommer-Update gab es bei DC Universe Online eine Reihe von Änderungen, die den Free2Play-Bereich des MMOs betrafen. So können die Spieler ohne Abo jetzt alle 41 Episoden des Spiels kostenlos spielen, wie schon im Frühjahr angekündigt. Das schließt auch die neueste Episode Nummer 41 ein mit dem Namen “House of Legends”.

Im Frühling veröffentlichten die Entwickler testweise eine Episode von DC Univers Online kostenlos. Basierend auf dieser Erfahrung kam auch der Entschluss, alle anderen DLCs kostenlos zu machen. In einem Statement hieß es:

Die Experimente haben uns viele gute Gründe aufgezeigt, um mehr Spieler ohne Hürden direkt in den neuen Content zu führen. Also behalten wir es so bei.

Dank einer Überarbeitung der verschiedenen Sub-Level erhalten die Free2Play-Spieler außerdem weitere Vorteile. Sie sollen den FTP-Spielern den Einstieg in das Spiel einfacher gestalten:

Die täglichen kostenlosen “Doctor Fates”-Login-Belohnungen. Damit kann man sich Belohnungen im Wert von etwa 20 € verdienen

Vollständigen Zugriff auf die Housing- und Utility-Belt-Systeme (ein Bonus-Item für Trinkets)

Die höchstmögliche Summe, die man als FTP-Spieler besitzen kann, wurde von 2.000 auf 50.000 erhöht

7 weitere Inventar-Slots

Als Ausgleich dafür gab es für die Premium- und Member-Ränge ihre eigenen Boni, die etwa noch höheres Cash-Limit und noch mehr Inventar-Plätze enthielten.

Das ist House of Legends: In dem neuesten DLC werden alle Helden und Bösewichte von Monitor in das House of Legends zusammengerufen. Es handelt sich dabei um einen neuen Spieler-Hub, das von beiden Fraktionen zusammen genutzt werden kann. Das Haus befindet sich in einem Spalt zwischen den Welten, von wo aus über das Multiverse des Spiels überwacht wird.

Warum genau ihr in das House of Legends gerufen wurdet, ist nicht ganz klar. Doch das Ziel ist zunächst zusammen mit allen anderen Helden und Schurken zu trainieren, um eine geheimnisvolle Bedrohung aufzuhalten, die das Multiverse heimsucht.

Es wird außerdem ein ganz neues System eingeführt: die Allies. Das sind Verbündete wie Cyborg oder Flash, die euch im Kampf begleiten und von euch gelevelt werden können.

Ab wann ist der Content verfügbar? Alle Episoden sind seit dem 25. August kostenlos spielbar, das heißt, ihr könnt jetzt direkt in DC Universe Online reinhüpfen und sie direkt ausprobieren. Das gilt auch für die Episode 41: House of Legends.

