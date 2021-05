Superhelden-MMO wird nun komplett Free2Play, so geht es DC Universe Online heute

DC Universe Online (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch) wird endlich komplett Free2Play. Damit müsst ihr auch die kommenden Story-Episoden nicht mehr bezahlen. Ist das ein guter Grund, um ins Superhelden-MMORPG einzusteigen?

Was gaben die Entwickler bekannt? Zwar gab es bisher bei neuen Episoden des Superhelden-MMOs immer eine zeitlich begrenztes Event, über welches die neue Story kostenlos ausprobiert werden konnte, sie müsste aber eigentlich gekauft werden.

Das hat sich mit der letzten Episode 40: World of Flashpoint geändert, die komplett gratis verteilt wurde. Das Team hinter DC Universe Online (DCUO) erklärte jetzt, dass man diese Art der Veröffentlichung für künftige Inhalts-Updates beibehalten will. Alle kommenden Episoden werden also kostenlos sein. Auch alle bisherigen, die euch mit dem Sommer-Update gratis zur Verfügung stehen.

Im Beitrag von den Entwicklern heißt es:

Die Experimente haben uns viele gute Gründe aufgezeigt, um mehr Spieler ohne Hürden direkt in den neuen Content zu führen. Also behalten wir es so bei.

Wie sieht es mit dem Abo aus? Abonnenten haben bisher die neuen Episoden im Rahmen des Abos bekommen. Um den Wert eines Abos trotzdem aufrechtzuerhalten, soll es in Zukunft mehr Belohnungen geben. Das Team fordert die Abonnenten dazu auf, ihnen Ideen zu schicken, was sie sich in Zukunft wünschen.

So steht es aktuell um das Superhelden-MMO

Wie geht es DC Universe Online heute? Das MMO bekommt regelmäßig Updates und neue Story-Inhalte. Dazu gehört auch der Survival-Mode, der im März startete. In diesem stellen sich die Spieler Welle an Welle von Gegnern, um Belohnungen zu kassieren. Dieser Modus wird in Zukunft um neue Seasons erweitert, in denen ihr gegen andere Feinde antretet und neue Belohnungen erhaltet.

Episode 40: World of Flashpoint erzählt die aktuelle Story, in welcher Superheld Flash durch Zeitreisen Chaos verursacht hat und Spieler jetzt alternative Realitäten erleben. Weitere Episoden folgen.

Die Spielerzahlen auf Steam zeigen seit einiger Zeit einen Aufwärtstrend. In den vergangenen 30 Tagen spielten 1328 Spieler gleichzeitig das MMO (via Steamcharts). Hier gilt es zu bedenken, dass DCUO auch über einen eigenen Launcher und auf PS4/PS4, Xbox One und Xbox Series X/S sowie auf Nintendo Switch gespielt werden kann. Die eigentlichen Spielerzahlen dürften also deutlich höher liegen.

Was die Bewertungen auf Steam angeht, so liegen diese in den vergangenen 30 Tagen bei 80% und die generelle Wertung beläuft sich auf 79% (Stand 4. Mai um 11 Uhr via Steam). Das MMO kommt also durchaus gut bei den Spielern an.

Wir fassen hier einige aktuelle Bewertungen für euch zusammen:

PokerforceG meint (via Steam): “Cooles Spiel. Ich wünschte, die Kämpfe wären etwas schneller, aber es ist generell richtig gut.”

Vengeance kann DCUO nur empfehlen (via Steam): “Spielt es einfach! Es ist nicht Pay2Win aber ihr müsst viel Zeit investieren. Es bietet wirklich Jahre an Unterhaltung.”

beamerballer4575 kann nur zustimmen (via Steam): Meiner Meinung nach, ist es eines der besten Spiele, die ich je gespielt hab. Es bietet Non-Stop-Action und es fühlt sich so an, als ob die Missionen niemals enden. Ich sage nicht, dass es perfekt ist aber wer DC-Spiele mag, dem kann ich es nur empfehlen.”

Cursed Thrall Puncher findet DCUO dagegen nicht so gut (via Steam): “Obwohl es regelmäßige Updates bekommt, besitzt es veraltete Charakter-Modelle und ein UI, das viele MMO-Spiele abschrecken dürft.”

Für wen lohnt sich DCUO? Wer die DC-Superhelden wie Batman, Flash, Wonder Woman und Superman liebt, der kommt in DC Universe Online in den Genuss, Seite an Seite mit diesen Ikonen gegen Superschurken zu kämpfen. Oder ihr schlüpft selbst in die Rolle eines Bösewichts und nehmt es mit den Helden auf.

DCUO ist wie eine Comicreihe aufgemacht. Es erscheinen regelmäßig Episoden, die neue Geschichten erzählen. So verbessert ihr euren selbst erstellen Superhelden oder Superschurken mit der Zeit und lernt neue Kräfte.

Wer mal kein MMO in einem Fantasy-Universum erleben, sondern einen Superhelden spielen will, der kommt mit DCUO auf seine Kosten. Besonders, da nun die Episoden gratis angeboten werden.

Das MMO hat allerdings bereits über 10 Jahre auf dem Buckel und das sieht man der Grafik einfach an. Auch könnte es sich etwas eingänger und komfortabler steuern. Wer darüber hinwegsehen kann, der bekommt aber ein sehr umfangreiches Online-Rollenspiel mit einem Szenario, das mal etwas anderes bietet.

DC Universe Online zählt bei MeinMMO zu den 7 MMOs und MMORPGs ohne das klassische Fantasy-Setting.