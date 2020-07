Das Superhelden-MMO DC Universe Online (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch) läuft seit fast 10 Jahren. Und selbst jetzt erscheinen noch richtig gute Inhalte. So wurde ein umfangreiches Update rund um Wonder Woman veröffentlicht.

Was ist das für ein neuer Inhalt? Mit Episode 38: Wonderverse erschien am 30. Juli ein umfangreiches Update für das Superhelden-MMO DC Universe Online (DCUO) und zwar für alle Plattformen – PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

In der neuen Story treffen 5 Versionen der bekannten Superheldin Wonder Woman aufeinander:

Wonder Woman

Flashpoint Wonder Woman

Nubia

DC Bombshells Wonder Woman

Red Son Wonder Woman

Alle sehen nicht nur anders aus, verfügen auch über etwas andere Kräfte. Die Heldinnen nehmen den Kampf gegen die „Neuen Götter von Apokolips“ auf, angeführt von DC-Oberschurke Darkseid. Er versucht, die Fragmente der zerstörten Source Wall zu bergen, um an mehr Macht zu kommen.

Ihr dagegen müsst die Teile finden, um die Mauer wieder aufzubauen, denn sie stellt eine Grenze zwischen den verschiedenen Universen dar, die nun einander überlappen – daher auch der Auftritt mehrerer Versionen von Wonder Woman.

Dieses Mal erkundet ihr ein großes offenes Gebiet. Die neue Map mutet schon beinahe wie eine Open World an. Dort trefft ihr auf viele Gegner, darunter mächtige Bossmonster. Außerdem findet ihr neue Items wie Artefakte, welche von der griechischen Mythologie inspiriert sind.

In der neuen Episode von DC Universe Online kämpfen mehrere Versionen von Wonder Woman zusammen.

Ein noch immer interessantes MMO

Wie steht es derzeit um das MMO? DC Universe Online hat eine treue Fanbase. Steamcharts zeigt aber, dass diese mit 902 gleichzeitigen Spielern im Peak der vergangenen 30 Tage nicht wirklich groß ist. Doch das Onlinespiel lässt sich auch über einen eigenen Launcher sowie auf den Konsolen spielen, weswegen die Zahlen nicht wirklich repräsentativ sind.

Die Bewertungen auf Steam liegen mit 79% bei „Größtenteils“ positiv. Das Gameplay wird gelobt, in der Kritik steht aber das Bezahlmodell.

Duskshadows schreibt auf Steam: „Superkräfte, Fliegen, Hitzeblick. Grafik ist in Ordnung, wenn auch in die Jahre gekommen. Die Sprachausgabe ist der Hammer!“

CatalystGamer18 meint: „Das Spiel ist wirklich gut und ich hoffe, dass mehr es spielen. Ich glaube, dass DCUO eine so umfangreiche Story hat, dass ich es auf ewig spielen kann.“

Brad McLeod ist nicht ganz so begeistert: „Ich erinnere mich daran, als es noch von Sony Online Entertainment betrieben wurde. Da hat es viel Spaß gemacht. Jetzt ziehen sie einem das Geld aus der Tasche und es ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Es war lustig, als man Superheld spielen kann, jetzt macht es nur noch Spaß, wenn man Bruce Wayne ist. Die Paywall ist zu hoch und das ruiniert den Spielspaß.“

MiTo… erklärt: „Das Spiel hatte das Potenzial zum Meisterwerk. Aber Dank Daybreak ist es jetzt Pay2Win.“

DC Universe Online ist also im Grunde noch immer ein gutes Superhelden-MMO, wenn ihr euch nicht vom Bezahlmodell den Spaß verderben lasst.

Möchtet ihr wissen, mit welchen weiteren MMORPGs ihr auf der PS4 und Xbox One so richtig Spaß haben könnt? Dann lest euch den MeinMMO-Artikel „Die 7 besten MMORPGs auf PS4 & Xbox One, die ihr 2020 spielen könnt“ durch.