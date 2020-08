Superhelden sind in Filmen beliebt. Avengers: Endgame brach in 2019 sogar Rekorde und wurde der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten. Doch gerade im Bereich der MMOs tut sich dieses Genre schwer. Dabei werden, abseits von Marvel’s Avengers, aktuell 3 neue Spiele entwickelt.

Welche MMORPGs sind in der Entwicklung? Aktuell sind drei sehr unterschiedliche Spiele in der Entwicklung. Keines von ihnen nutzt jedoch eine Lizenz von Marvel oder DC.

Sie alle vereint jedoch der Wunsch, ein richtiger Superheld mit besonderen Fähigkeiten zu sein. Dazu orientieren sie sich an City of Heroes, einem Superhelden-MMORPG von Cryptic Studios, das im Jahr 2012 eingestellt wurde. Sie heißen:

City of Titans

Ship of Heroes

und Valiance Online

In diesem Artikel schauen wir, wie weit diese drei Spiele bereits fortgeschritten sind und welchen Fokus sie haben. Wer jedoch schon jetzt Superhelden-Luft schnuppern möchte, kann auf das MMO DC Universe zurückgreifen, welches im August 2019 auch für die Switch erschienen ist.

Wer unbedingt ein Spiel aus dem Hause Marvel nutzen möchte, kann sich auf Marvel’s Avengers freuen, das sich derzeit in der Beta befindet. Zwar ist es kein klassisches MMORPG, lässt sich aber trotzdem gut im Multiplayer spielen.

City of Titans – Ein Spiel gemacht von Fans

Was ist City of Titans? City of Titans orientiert sich besonders stark an City of Heroes und wurde von Fans des alten Spiels ins Leben gerufen. Darum steht bei diesem MMORPG auch der Community-Gedanke im Vordergrund. Es wird mit der Unreal Engine 4 entwickelt, soll grafisch aber trotzdem stark an City of Heroes erinnern.

In City of Titans schlüpft ihr in die Rolle eines Superhelden. Mit diesem sollt ihr:

Für Gerechtigkeit, Freiheit und Ehre einstehen.

Das Böse auch in den dunkelsten Zeiten bekämpfen.

Eine Superkraft lernen und diese mit der Zeit und mit sekundären Stärken verbessern.

Gespielt wird dabei in einer riesigen Stadt, Titan City, in der es viele kriminelle Organisationen und Bösewichte gibt. In euren Missionen sollt ihr eigene Entscheidungen treffen und damit eigene Ergebnisse erzielen können.

Wer entwickelt es? Die Firma hinter City of Tians ist Missing Worlds Media. Dabei handelt es sich um ein Studio, welches von Fans von City of Heroes gegründet wurde.

Sie haben über Kickstarter zur Unterstützung aufgerufen und 2013 innerhalb von 33 Tagen stolze 678.189 Dollar gesammelt. Seitdem wird das Spiel entwickelt, wobei es aktuell noch keine komplett spielbare Version gibt.

Wie steht es um das Spiel? Am 27. September 2019 veröffentlichten die Entwickler einen Beitrag zum Thema Alpha und Beta von City of Titans. Dabei betonen sie, dass einzelne Abschnitte des Spiels bereits in einer Alpha oder Beta getestet werden.

Einer dieser Inhalte ist der neue Charakter-Editor, den ihr im Video über dem vorigen Absatz einsehen könnt. Dieser steht seit dem 24. Oktober 2019 als eigenständiges Programm für ausgewählte Unterstützer zur Verfügung und kann heruntergeladen und ausprobiert werden.

Wie sieht die Zukunft aus? Eigentlich sollte bereits Ende 2018 Issue 0 erscheinen. Dieses Update sollte:

Den Charakter-Editor

Eine Spielwelt mit über 173 benannten NPCs, 107 kleinen und 5 großen Story-Kapiteln sowie ein größeres Event

und erste spielbare Inhalte und Kampfsysteme enthalten.

Auch ein Jahr später ist dieses Ziel noch nicht erreicht. Dafür sind die Entwickler aktuell aktiver in ihrer Kommunikation geworden und berichten über ihre Fortschritte. So gab es dieses Jahr bereits Blogposts zum Thema Belohnungen, ein Update der Stadt und einen größeren Patch mit vielen neuen Cosmetics im Juli.

Aktuelle Beiträge findet ihr auf der dazugehörigen Homepage. Dort haben sie auch ein Second-Chance-Programm gestartet, mit dem man das MMORPG wieder unterstützen kann.