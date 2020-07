Die 8 besten MMORPGs, um mit Online-Rollenspielen anzufangen

Wir wollten von euch wissen, welches MMORPG ihr für Anfänger empfehlen würdet. Anhand der ausgewerteten Umfrage stellen wir euch die 8 Spiele vor, die ihr gewählt habt.

Der Einstieg in ein neues MMORPG kann überwältigend sein. Das Genre ist sehr komplex und gerade Einsteiger, die sonst nichts mit Online-Rollenspielen am Hut haben, sollen sich nicht überfordert fühlen. Doch welche MMORPGs kann man Einsteigern empfehlen? Das wollten wir von euch in einer Umfrage wissen.

Aus 23 Spielen habt ihr die ausgewählt, welche sich für Neulinge eurer Meinung nach am besten eignen. Wir stellen euch die Top 8 davon vor. Dabei gibt es aber eine kleine Besonderheit: Auf Platz 8 habt ihr für sonstige MMORPGs gestimmt, was sich schlecht vorstellen lässt. Daher rückt bei uns Platz 9 mit in die Vorstellung.

Wie wurde entschieden, was gut ist? Ihr konntet für die 23 gelisteten MMORPGs drei Stimmen abgeben. Insgesamt kamen so 2.159 Stimmen zusammen.

Hier die Plätze 23 bis 10:

Rang Spiel Stimmen 23 Revelation Online 0% (4 Stimmen) 22 Lineage 2 0% (7 Stimmen) 21 Tibia 0% (10 Stimmen) 20 Albion Online 1% (24 Stimmen) 19 EVE Online 1% (29 Stimmen) 18 ArcheAge/ArcheAge Unchained 1% (30 Stimmen) 17 Star Trek Online 1% (33 Stimmen) 16 Skyforge 1% (37 Stimmen) 15 Astellia 1% (38 Stimmen) 14 Blade and Soul 1% (39 Stimmen) 13 RuneScape 1% (47 Stimmen) 12 Aion 2% (56 Stimmen) 11 Black Desert Online 2% (76 Stimmen) 10 Neverwinter 2% (80 Stimmen)

Platz 9 – TERA

Entwickler: Krafton | Release: 25. Januar 2011 | Plattformen: PC, PS4, Xbox One | Website von TERA | Stimmen: 4% (129 Stimmen)

TERA bietet viel Content, in den Neulinge langsam eingeführt werden.

Was ist TERA? Bei TERA handelt es sich um ein recht klassisches MMORPG mit einem actionreichen Kampfsystem. Euch erwarten jede Menge Quests in einer großen Fantasywelt, in der ihr gegen viele Monster und gigantische Bossgegner antretet.

PvP findet als Duelle oder auf speziellen Schlachtfeldern statt. Der Fokus des MMORPGs liegt auf PvE, Gruppeninhalten, der Verbesserung des Helden und Crafting.

Das sind die besonderen Features des MMORPGs: TERA bietet folgende Besonderheiten, für die es die Spieler lieben:

Actionreiches, schnelles und aktives Kampfsystem

Kämpfe gegen wirklich riesige Bossgegner

Große Fantasywelt zum Erkunden

Sehr viel Content

Das MMORPG TERA zeichnet sich durch spannende Kämpfe aus.

So läuft der Start ab: TERA beginnt recht klassisch in einem Gebiet für Neulinge. Dort erwarten euch erste Quests, während der ihr gegen einfach zu besiegenden Monster antretet. Ihr werdet langsam in die Spielsysteme eingeführt. Das Startgebiet dient damit also als ein Tutorial, welches den Spielern das MMORPG näherbringt.

Für wen lohnt es sich besonders, hiermit einzusteigen? Spieler, die gerne mal ein klassisches, asiatisches MMORPG erleben wollen, liegen bei TERA genau richtig. Auch alle, die auf schnelle und aktive Kämpfe stehen, sollten sich das MMORPG ansehen.

Tera erschlägt bei Start nicht mit zu vielen Features, sondern baut sich langsam auf und hat am Ende komplexe und tiefgründige Spielsysteme zu bieten. Dies macht es für Anfänger zugänglich, die sich langsam einarbeiten können.