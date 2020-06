Welches MMORPG würdet ihr totalen MMO-Anfängern empfehlen?

MMORPG-Spiele sind oft gewaltig groß und können auf neue Spieler einschüchternd wirken. Welche MMORPGs würdet ihr absoluten Neulingen des Genres als Einstieg empfehlen?

Erinnert ihr euch daran, wie ihr in euer aller erstes MMORPG eingestiegen seid? Nicht an die coolen Momente, die sicherlich zuhauf vorhanden waren, sondern an die Schwierigkeiten und Frust.

MMORPGs sind von Haus aus gewaltig große Spiele, in denen man oft mit unzähligen anderen Menschen in der gleichen Online-Welt unterwegs ist. Das kann neue Spieler, die noch nie was mit MMORPGs oder gar Multiplayer-Spielen am Hut hatten, einschüchtern und gar vom Spielen abhalten.

Den abgehärteten MMO-Spielern fällt diese Schwierigkeit nach den ganzen Jahren des Spielens aber gar nicht mehr so richtig auf. Cortyn von MeinMMO hat zum Beispiel überrascht festgestellt, dass WoW für Neueinsteiger gar nicht so simpel ist, wie man es als erfahrener Spieler meinen würde.

In MMORPG-Welten seid ihr nie alleine, sondern müsst sie mit anderen Spielern teilen. In Dungeons, PvP oder aber auch im Auktionshaus.

Dabei muss das Spiel nicht mal aktiv hart sein, wie es früher häufig der Fall war. Die reine Menge an Informationen, mit der man in einem MMORPG von Anfang an konfrontiert wird, ist sehr hoch. Da kann man sich schon leicht verzetteln.

Daher wollen wir von euch wissen: Mit welchem der aktuell angesagten MMORPGs sollte ein totaler Genre-Neuling einsteigen? Welches Spiel ist benutzerfreundlich und bietet genügend Hilfe, mit der ein unerfahrener Spieler sich zurechtfinden kann? Oder hat ein MMORPG eine besonders freundliche Community, die Neulingen hilft? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Wie kann ich abstimmen? In dem Umfrage-Tool unten könnt ihr für die MMORPGs abstimmen, die ihr für einsteigerfreundlich haltet. Jeder Leser hat dabei 3 Stimmen, die er frei vergeben kann.

Wenn ihr in der Liste unten ein MMORPG vermisst, das ihr für sehr einsteigerfreundlich haltet, dann schreibt es uns in die Kommentare.

Viel Spaß!

Welches MMORPG würdet ihr totalen MMO-Anfängern empfehlen? ArcheAge / ArcheAge Unchained

Aion

Albion Online

Astellia

Black Desert Online

Blade and Soul

The Elder Scrolls Online

EVE Online

Final Fantasy XIV

GuildWars 2

Herr der Ringe Online

Lineage 2

Neverwinter

Runescape

Revelation Online

Star Trek Online

Star Wars: The Old Republic

TERA

Tibia

World of Warcraft (Retail)

World of Warcraft (Classic)

Ein anderes MMORPG

