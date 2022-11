Destiny 2 versteckte 2020 einen genialen DLC-Teaser in Exo-Waffe und keiner hat’s gemerkt

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Was sagt ihr zu diesem musikalischen Geheimnis? Wärt ihr auf die Idee gekommen oder hört ihr bei euren Waffen nicht genauer hin? Hinterlasst uns gerne euren Kommentar zu diesem Thema hier auf MeinMMO und verratet uns, was euer Destiny-Lieblingssong ist.

Auf Nachfrage erklärte Juan Pablo Uribe weiter, dass dies, als diese Exo-Waffe eine Season vor „Jenseits des Lichts“ im Juli 2020 veröffentlicht wurde, somit das erste Mal überhaupt war, dass heimlich ein musikalisches DLC-Thema in Destiny 2 als Teaser für das implementiert wurde, was kommen sollte.

Welches Secret wurde jetzt bekannt? Am 18. November gab Bungies Senior-Sound-Designer Juan Pablo Uribe via Twitter bekannt, dass eine ganz bestimmte Exotische Waffe die Musik eines Destiny-2-DLC spielen kann. Er fügte zudem an: „Ihr werdet es wissen, wenn ihr es hört.“

In diesem Video könnt ihr nochmals in den Song reinhören:

