Neues Rangsystem in Destiny 2 soll das PvP retten – Bringt statt mehr Belohnungen nur Ruhm und Ehre

Destiny 2 hat vergangene Woche eine umfassende Überarbeitung des Rangsystems im PvP für Season 19 angekündigt. Das war dringend überfällig – doch noch ist die Skepsis groß, ob das neue System den Schmelztiegel wieder in Schwung bringt. MeinMMO sagt euch, was ihr alles über das neue System wissen müsst und wo es auch weiterhin Probleme geben wird.

Was hat Bungie für Season 19 im PvP geplant? Wie Destiny 2 vergangene Woche verkündete, wird es ab Season 19 ein neues Ranglisten-System für das PvP geben. Das alte Ruhmsystem wird somit durch die neue „Competitive Division“-Rangliste ersetzt, was zu mehr fairen Spielen führen soll, in denen ihr euch anhand eurer Fähigkeiten messen und verbessern könnt.

Die Division wird damit das erste echte Ranglisten-System in Destiny 2 sein und alles beinhalten, was sich auch in anderen Shootern bereits bewährt hat.

Es wird Auf- und Abstiegsmatches geben, womit ihr euch innerhalb der neuen sieben Divisionen, aufgeteilt in Kupfer, Bronze, Silber, Gold, Platin, Adept und Aszendent, platzieren könnt.

Das neue Ranglisten-System startet in Season 19.

Wie funktioniert das neue Rangsystem? Um euren genauen Rang ermitteln zu können, wird Destiny 2 ab Season 19 insgesamt 4 verschiedene Wertungs-Kriterien verwenden:

1. Das Spielergebnis, also ob Spieler ein Match gewinnen oder verlieren.

2. Die Inflation/ Deflation, um einzuschätzen, wie weit Spieler über oder unter Ihrer Division im Vergleich zu Ihren Fähigkeiten liegen.

3. Die Spielleistung: Wie gut Hüter von Spiel zu Spiel abgeschnitten haben.

4. Das Skill-Delta zwischen Spieler und Lobbys. Hier wird letztlich bewertet, wie eurer Skill im Vergleich zu allen anderen Spielern in Destiny 2 abschneidet.

In der ersten Season ist der höchste Rang, den man erreichen kann, Gold III. In zukünftigen Seasons werden Spieler dann näher an Ihrer vorherigen Wettkampfklasse platziert. Wer nicht spielt, verliert seine Divisionswertung auch wieder.

PvP in Destiny 2 wird für die besten Hüter richtig hart: Wenn ihr es also beispielsweise geschafft habt, den Rang Gold III zu erreichen, dann wird zukünftig von euch erwartet, dass ihr für weitere Rangaufstiege mit Gold I, II, III, IV und wahrscheinlich mit Silber I sowie Silber II-Spielern spielt. Der Schmelztiegel wird für euch also immer schwieriger und damit schwitziger. Das Farmen von weniger qualifizierten Spielern gehört damit wohl auch bald der Vergangenheit an.

Diese neue Rangliste scheint genau das zu sein, was sich Spieler schon länger wünschen. Hüter, die es schaffen, die Ränge Platin, Adept oder Aszendent zu erklimmen, können zu den besten Schmelztiegel-Spieler in Destiny 2 gehören und sich im Ruhm sonnen.

Die neue Rangliste soll jedem zeigen, wo er in der Hierarchie der PvP-Spieler in Destiny 2 steht. Besser als eine KDA, also eure Kills, Tode und Assists, der reine Gewinnprozentsatz oder die Elo-Rangliste eines Drittanbieters es jemals könnten.

2 Probleme wird auch die neue Rangliste nicht beheben

Spieler kritisieren 2 große Punkte an den kommenden PvP-Änderungen in Season 19.

Was dem neuen Ranglisten-System jedoch fehlt, sind bessere Belohnungen und neue Maps. Neben der zurückkehrenden Waffe „Rose“ könnt ihr euch grundsätzlich nur „Angeberrechte“ erspielen und das auch weiterhin nur mit wenig Abwechslung bei den Locations.

Die beiden weiteren großen Wünsche der Hüter, dass es im PvP wieder etwas zum Jagen und mehr Abwechslung geben muss, hat Bungie bewusst nicht umgesetzt.

Bei den Belohnungen nannte man den Spielern hierfür auch 2 triftige Gründe:

Erstens fühlen sich viele Spieler vom PvP schnell unter Druck gesetzt, wenn von Ihnen verlangt wird dort tonnenweise PvP-Matches zu absolvieren. Deswegen wird Bungie keine einzigartigen farmbaren Belohnungen hinzufügen, außer denen, die man auch so überall im Schmelztiegel bekommen kann.

Zweitens ist man sehr vorsichtig geworden, wenn es darum geht, High-Performance-Belohnungen für das Erreichen höherer Divisionen zu vergeben. Divisionen sind eng mit Skill verbunden. Das bedeutet einige Divisions-Ränge werden für manche Spieler völlig unerreichbar sein, egal wie sehr sie es versuchen oder wie viel sie spielen.

Manche Spieler finden allerdings, dass diese Begründungen nicht auf die Spieler abzielen, die sich vorrangig im PvP von Destiny 2 aufhalten und gehen damit an der eigentlichen Zielgruppe vorbei. Man kommt hiermit eher den Casual-Spielern entgegen als den echten Fans des PvP.

Allein der „Nervenkitzel des Wettbewerbs“ soll euch motivieren

Die Belohnungen für das Erreichen einer höheren Division werden sich somit zunächst auf den Erhalt sogenannter „Effizienzprämien“ beschränken. Das kann ein höherer Multiplikator für alle Schmelztiegel-Ränge sein. Aber vorrangig ist eure Belohnung allein die Einordnung, wo euer Hüter in der Hierarchie der PvP-Spieler von Destiny 2 steht.

Daneben soll euch nur noch die „Rose“, ein alter Spielerfavorit und Handfeuerwaffen-Hybrid, jede Woche ins PvP bringen. Sie wird eine 140er-Feuerrate haben, euch aber erlauben, mit ihr wie eine 150er zu agieren.

Die Perk-Liste besteht aus beliebten Konsistenz-Perks, die das 3v3-Spiel hervorheben sollen.

Dazu gibt es zufällig gerollte Griffe anstelle einer Ursprungseigenschaft.

Die „Rose“ hat eine lange Geschichte, in der sie erst korrumpiert und dann erlöst wurde.

Wie bekommt man die Handfeuerwaffe „Rose“?

Wenn ihr die „Competitive Division“ Intro-Quest abschließt (einmal pro Charakter), bekommt man die Waffe mit der Perk-Auswahl, die Rose ursprünglich hatte.

Danach heißt es nur noch: Spiele Competitive Division und verdiene einen Wurf pro Woche und pro Charakter.

Mehr Belohnungen und Maps erst 2023: Erst nach dem Lightfall-DLC möchte Bungie dann auch Cosmetics als Belohnung einführen. Hier gibt es jedoch noch keine konkreten Pläne. Aber selbst das wird dem Fokus von Destiny 2 nach guter Beute wohl ebenfalls nicht gerecht werden.

Eine weitere starke Belohnung, der Drop des „Mida Multi Werkzeug“-Katalysators, wird zudem ab Season 19 aus der Ruhm-Prestige-Playliste, ein seltener Drop nach jedem Sieg in egal welcher Schmelztiegel-Playlist werden.

Neue Maps sind weiter Mangelware

Für das kommende Jahr sollen zwar zwei weitere Karten von früher nach Destiny 2 zurückkehren. Aber darüber hinaus kommt nur eine brandneue Map. Wann genau, ist jedoch noch unklar. Bungie nannte als Zeitraum für die Veröffentlichung: „im Jahr von Lightfall“.

Vom chronischen „Map-Mangel“ ist dabei nicht nur das PvP betroffen. Auch im Gambit ächzen die Spieler nach mehr Abwechslung. Paul Tassi von forbes vermutet daher, dass die Verlinkung der Karriereseite im „This Week at Bungie“-Blog ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass dieser Teil von Bungie derzeit fachlich wohl stark unterbesetzt ist.

Zudem ist er der Ansicht, alle Meta-Anpassungen und Balance-Patches können auf Dauer keine neuen Maps ersetzen. Und so wie es aussieht, wird das auch noch ein weiteres Jahr so bleiben, was für jeden PvP-Spieler keine gute Nachricht sein wird.

Wann startet die neue PvP-Rangliste? Das neue Ranglisten-System wird bereits in Season 19, also am 06. Dezember um 18 Uhr, ins Spiel kommen.

Um eure Division erstmalig zu aktivieren, müsst ihr für jedes Charakter-Konto eine Quest von Lord Shaxx einmalig abschließen. Diese ist für New Light-Spieler verfügbar, sobald sie den Schmelztiegel freigeschaltet haben. Erfahrene Spieler können sich die Quest jedoch sofort abholen und erledigen.

Was sagt ihr zum neuen Ranglisten-System? Hat es Potenzial, wieder frischen Wind in die PvP-Community zu bringen und eure Motivation anzukurbeln?

