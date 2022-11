Sobald man von Destiny 2 genervt ist, hat man das Spiel erst richtig verstanden

Als neuer Spieler in Destiny 2 ist alles großartig. Man entdeckt die Welten, findet coole Waffen und hat noch unheimlich viele Aufgaben vor sich, um stärker zu werden. Doch dann beginnt das, was alle Destiny-Spieler irgendwann ereilt: Je vertrauter man mit Bungies Loot-Shooter wird, desto mehr beginnt er einen zu nerven. Das ist dann genau der Zeitpunkt, an dem ihr Destiny 2 verstanden habt.

Die aufregenden Anfänge: Ich erinnere mich gut an mein erstes Erlebnis in Destiny 2. Es war die Empfehlung eines langjährigen Freundes. Also probierte ich diesen für mich neuen Loot-Shooter aus, als man ihn zu Zeiten von Forsaken kostenlos erkunden konnte.

Mein damaliger Einstieg ins Spiel war nicht New Light, sondern noch eine dieser fesselnden Geschichten, wie sie wohl nur Bungie erzählen kann. Ich musste mich in der Roten Schlacht meinem Schicksal stellen, in dem ich von einem machthungrigen Kabal namens Ghaul, des Lichts und damit meiner Kräfte beraubt wurde.

Über mir die riesige Kugel, von der ich ebenfalls noch keine Ahnung hatte, was oder wer sie genau ist. Aber das war auch egal, denn sie brauchte schließlich meine Hilfe.

In früheren Zeiten war der Reisende noch zerstört und Trümmer umkreisten ihn.

Lichtlos schnappte ich mir fortan überall mit glänzenden Augen den Loot und fand alles vollkommen fantastisch.

Es gab viel zu tun, während kleine Textschnipsel und Voicelines ein Bild der Gegenwart und Aufgabe meines eigenen Spielcharakters zeichnen.

Jede neue Waffe, vor allem Exotische, spielen sich großartig, abgerundet von einem einzigartigen Waffensound und einem individuell spürbaren Schussverhalten.

Destiny 2 hat zudem wunderschön gestaltete Welten. Jede Ecke des Spiels muss also genau erkundet werden.

So vergehen viele Stunden in Destiny 2, in denen man die Zeit gerne mal vergisst. Eine Weile geht das hervorragend und man ist vollkommen zufrieden.

Doch als Destiny-Veteran beginnen einen plötzlich die Aktivitäten und Probleme immer mehr zu nerven und auch langweiliger zu werden. Eine großartige Erweiterung wird gefolgt von schwachen Seasons.

Dazu stört man sich an:

Bugs, die man früher nicht einmal bemerkt hat.

der Wiederholung von Endgame-Aktivitäten, weil das öde ist und keine Herausforderung mehr birgt.

der Drop-Chance von 0,000000001 % des neuen Raid-Exotics, dass auch nach dem 50ten Run nicht erscheint.

dem PvP, weil es eine unausgewogene Meta samt Matchmaking hat, Fähigkeiten-Gespamme und Cheater an der Tagesordnung sind.

der Tatsache, wie lange es bei Bungie manchmal dauern kann, effektive Änderungen für nervige Probleme tatsächlich zu formulieren und vorzubereiten.

Spätestens jetzt sind die schönen Welten und sogar die wundervolle Musikuntermalung von Destiny 2 zur Nebensache geworden. Das aufregende Gefühl der Neugierde und Entdeckung weicht Ernüchterung und man vergisst, was man einst an Destiny 2 so geliebt hat.

Einst wurden in Destiny 2 noch alte DLC-Inhalte immer wieder in den Content-Tresor verschoben.

Als Destiny-Veteran ist es nun Pflicht lautstark zu bemängeln, dass es zu wenig und falschen Content gibt, kaum Aufmerksamkeit für große Probleme des Spiels vorhanden ist und ein signifikantes Cheater-Problem existiert. Dann setzt die Ermüdung ein. Man wird der Champions überdrüssig und die künstliche Schwierigkeit beim Leveln oder den Aktivitäten macht es nicht besser.

Kurz darauf lässt man seiner Frustration in einer der Destiny-Communitys freien Lauf, um dort mit anderen Spielern zu dem Entschluss zu gelangen „Ich hasse Destiny 2!“.

Sollte es euch genauso gehen: keine Sorge! Das ist das übliche Muster, dass im Grunde viele Spieler in Destiny, die schon länger dabei sind, mindestens einmal erlebt haben. Und es ist auch der beste Hinweis darauf, dass ihr kurz davor seid, das kuriose Auf und Ab des Spielfluss von Destiny 2 komplett zu verstehen.

Destiny 2 bekommt so viel Kritik, weil es gut ist

Auf der Farm bei Tyras Hühnern hätte sich der beste Freund von Cayde-6 bestimmt wohlgefühlt.

Destiny 2 ist nicht frei von Problemen. Es steht auch nicht an der Spitze der Gaming-Charts, oder der meistgestreamten Spiele. Trotzdem brodelt das Game seit Jahren leise im Hintergrund als Top-10-Shooter, weil Entwickler Bungie sehr gut ist in dem, was er tut.

Destiny 2 -Waffen machen nicht nur Spaß, sondern es macht auch Spaß, sie zu erspielen.

Charaktere lassen sich auf vielfältige Weise anpassen, von ihrem Aussehen bis hin zur Rüstungssynthese – Spieler mögen, wie ihre Charaktere aussehen und sich verhalten.

Die grafischen Designs von Destiny 2 gehören zu den besten die ich kenne.

Sound ist in Destiny 2 ebenso besonders. So gibt es viele herausragende Partituren.

Spannende und tiefe Lore-Geschichten die auch private Erlebnisse von bekannten NPCs enthalten, bei denen man seine Favoriten unterstützt oder sie gehen lassen muss.

Destiny 2 ist zudem ein Spiel, in dem es auch darum geht, mit Freunden zusammen zu sein und vor allem sich gemeinsam zu verbessern.

Von Bungie unterstützt sind großartige, von der Community erstellte Begleit-Apps entstanden, welche die Quality of Life verbessert und vorangebracht haben.

Diese Dinge lassen sich jedoch manchmal nur dann am besten erkennen, wenn man das Spiel verteufelt oder ein bisschen Pause davon gemacht hat. Es ist interessanterweise wie die Geschichte von Destiny selbst: Es geht um zwei Seiten einer Medaille aus Licht und Schatten, mit der man als Destiny-Spieler immer wieder zu tun hat.

Die Rückkehr zu Destiny 2 ist nie ganz ausgeschlossen: Irgendwann kündigt Bungie eine neue interessante, saisonale Story-Mission an. Vielleicht hat man auch erfahren, dass die große Saga um Licht- und Dunkelheit im Spiel wieder weitererzählt wird. Oder dieser eine Freund bittet einen bei XYZ mitzumachen.

Also loggt man sich wieder mal ein und stellt fest: Destiny 2 ist wie der gut eingesessene Platz auf dem Sofa oder der kuschelige Lieblingshoodie. Man rennt, rutscht oder schwebt ein bisschen herum und dieses Feeling von einst, als man spürte, wie gut sich das Gameplay doch in diesem Spiel anfühlt, ist wieder da. Dazu ein paar repetitive, neue Aufgaben mit neuen Triumphen, schicke Rüstungen sowie Sammlerstücke und man ist back in the Game. Solange, bis dieser Zyklus von vorne beginnt.

Wer also das „Ich hasse Destiny. Es ist mein Lieblingsspiel.“-Syndrom einmal verstanden hat, wird das gesamte Spiel viel entspannter sehen.

Meine persönliche Erfahrung in Destiny 2 ist nicht ganz dieser krasse Weg. Ich denke schon Destiny 2 braucht absolut Kritik, um sich weiterzuentwickeln. Ich verzichte dabei jedoch auf unnötigen Elitismus oder ein starkes Anspruchsdenken.

Ein Spiel, das es schon so lange gibt wie Destiny 2, muss nicht permanent überdurchschnittlich herausragend sein und nonstop Top-Inhalte liefern. Bugs und Probleme haben auch andere Spiele und die gehören einfach bei jedem Spiel dazu.

Zudem möchten wir doch alle auch noch andere Spiele zocken und da kommt so eine kleine Pause, wie wir sie gerade vor der neuen Season 19 haben, manchmal genau richtig.

Was tut man, wenn sich zwei Teams aus demselben Clan in den Trials treffen? – Fotos!

Freunde sind für Destiny 2 wichtig: Wer den ganz großen Rumms von vorneherein vermeiden will, dem empfehle ich die Mitgliedschaft in einem der vielen Destiny-2-Clans. Meine ersten Schritte habe ich auch solo gemacht. Aber nach ein paar Monaten braucht man je nach Aktivität, für Raids und Dungeons, ein Fireteam oder Unterstützung.

Wer dann nicht der LFG-Teamhopper ist, wie ich, und sich immer wieder online Spieler suchen will, findet in einem Clan nicht nur Anschluss, sondern vielleicht auch neue Freunde. Und in den Zeiten, wo das Spiel nicht mehr viel zu bieten hat, sind es solche Gruppen, die selbst die langweiligsten Zockertage wesentlich besser machen. Vor allem finde ich es immer wieder toll, von den Erfahrungen neuer Spieler zu hören und sie bei ihren Quests zu unterstützen, damit sie das Spiel schneller verstehen können.

Wer dann noch mit etwas Abstand das Spiel genießen kann und sich hier und da eine Destiny-Auszeit gönnt, kommt mit den aktuellen Inhalten, die Bungie anbietet, gut zurecht.

Ich jedenfalls bin auch nach 5 Jahren Destiny 2 zocken sehr gespannt, wie die Reise meiner Hüterin in The Final Shape endet oder eben weitergeht. Auch wenn ich mir noch nicht vorstellen kann und will, wie es dann sein wird, wenn die Licht- und Dunkelheits-Saga eines Tages nicht mehr da ist und offiziell endet.

Habt ihr euch auch schon vorgestellt, wie es sein könnte, wenn Destiny 2 irgendwann nicht mehr da ist? Und wie habt ihr einst Destiny 1 oder 2 entdeckt? Erinnert ihr euch noch an eure ersten Schritte im Spiel? Verratet es uns auch gerne in den Kommentaren und auch ob ihr mit Freunden oder lieber solo spielt.

Solltet ihr aktuell zu den genervten PvP-Spielern gehören, die sich mehr Aufmerksamkeit für den Schmelztiegel wünschen, dann findet ihr vielleicht diese News interessant: