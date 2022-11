Destiny 2 in der Krise – 5 Gründe, warum das Spiel gerade schlecht ist

Aktuell sind die Spielerzahlen bei Destiny 2 auf dem niedrigsten Stand seit 3 Jahren angekommen. Das Spiel steckt augenscheinlich in der Krise. Viele Hüter sind von Bungies Loot-Shooter derzeit so ausgebrannt wie nie zuvor. Der Content-Creator KackisHD glaubt, die Gründe dafür zu kennen und sagt, was Bungie jetzt tun muss, damit der Spaß nicht auf der Strecke bleibt.

Wer ist KackisHD? Der kanadische YouTuber KackisHD ist seit langem ein fester Bestandteil in der Destiny-Community. Er begann 2012 mit Videos zu Ego-Shootern wie Modern Warfare 2. Doch dann fand er sein Traumspiel – Destiny.

Also hat KackisHD es sich zur Aufgabe gemacht, über die Updates des Spiels in Echtzeit zu berichten und dazu Tipps und Tricks für andere Spieler bereitzustellen. Wie erfolgreich er damit ist, zeigt sein YouTube-Kanal. Der hat inzwischen 1,12 Mio. Abonnenten.

Als Destiny-1-Veteran und aktueller Destiny-2-Spieler verbindet ihn jedoch nicht nur seine Eigenschaft als Content-Creator mit Bungies Loot-Shooter. Wie vielen anderen Hütern liegt ihm persönlich das Schicksal von Destiny ebenfalls am Herzen. Und das nicht nur, weil es sein Job ist. Das war der Grund, warum er in einem seiner letzten Videos mit konstruktiver Kritik auf die aktuelle Situation aus sinkenden Spielerzahlen und dem allgemeinen Burnout der Spieler eingeht.

Dabei nennt er nicht nur 5 Gründe, warum Destiny 2 gerade schlecht ist. Er sagt auch, was Bungie tun muss, damit die Spieler sich im Loot-Shooter wieder wohlfühlen können.

Destiny 2 kämpft mit sinkenden Spielerzahlen – KackisHD nennt Gründe, warum das so ist.

KackisHD betont – Es liegt nicht an der Konkurrenz: Wie Gaming-Seiten berichten, ist die Spielerzahl auf Steam in der ersten Novemberwoche auf 60.854 durchschnittliche Spieler gefallen. Im Tiefstand waren gerade mal 29.000 Spieler online.

Als Grund für die sinkenden Spielerzahlen wird oft der Release von Modern Warfare 2, die wohl größte Call of Duty-Veröffentlichung aller Zeiten, oder auch OverWatch 2 und God of War angeführt. Doch KackisHD glaubt nicht, dass dies wirklich der einzige Faktor dafür ist.

Spielerzahlen von Destiny 2 am 28. Oktober 2019 (Quelle: KackisHD)

Er sagt, Call of Duty – Modern Warfare 2 ist ein solcher Erfolg, weil es die Fortsetzung des ersten massiven Erfolgs von 2019 ist, das am 25. Oktober herauskam. Wenn man sich dann jedoch die Mühe macht und sich die Spielerpopulation von Destiny 2 um diese Zeit ansieht, fällt auf, dass damals trotzdem, beispielsweise am 28. Oktober 2019, 195.000 Spieler Destiny 2 gezockt haben.

Bungies Loot-Shooter kann also mit Call of Duty konkurrieren, weil es keine 100-%-tige Überschneidung gibt.

Es sind zwar beides Ego-Shooter, aber hinter den niedrigen Spielerzahlen von Destiny 2 stehen für KackisHD definitiv andere Gründe.

1. Fähigkeits-Updates auf Kosten von neuem Content

Destiny 2 ist seit Season 18 mit seinem Fähigkeitsupdate 3.0 fertig.

Einer dieser Gründe für die aktuelle Spielerfrustration ist für KackisHD der fehlende individuelle Content in Destiny 2.

Die vergangenen Seasons in Destiny 2 waren tatsächlich wenig mit der berühmten Bungie-Magie aus Geheimnissen und neuen Missionen bestückt. KackisHD glaubt deswegen, dass bei Bungie die Überarbeitung der veralteten Fähigkeitsklassen zur frischeren Version 3.0 einfach viel Zeit und vor allem auch Aufwand gekostet hat.

Normalerweise wird den Spielern mehr geboten, wenn sie sich eine Season in Destiny 2 kaufen.

Neben den saisonalen Inhalten können die Hüter oft auch exotische Waffen-Quests, wie zuletzt die Mission „Vorzeichen“ oder auch die Exo-Quest für Falkenmond erkunden.

Beides waren nicht nur teure Missionen, sondern auch stets neue Gebiete, die Bungie erstellt hat und die im Season-Pass inklusive waren.

KackisHD ist daher der Meinung, dass die neuen und für das Spiel extrem wichtigen Fähigkeits-Updates 3.0 einfach den Platz für andere, frische Content-Inhalte eingenommen haben.

Die Tatsache, dass euer Hüter Sturmgranaten werfen und Solar-Schnipser ausführen kann, hat also wohl dafür gesorgt, dass es auch weniger saisonale Inhalte im Spiel zu erkunden gab. Viel weniger als das bis dahin an Inklusiv-Inhalten der Fall war.

2. Aktivitäten, die man zu oft wiederholen muss

Hüter kämpfen in Season 18 auch auf den großen Ketsch-Piraten-Schiffen der Gefallenen.

Das aktuelle Seasonmodell in Destiny 2 ist das nächste Problem, was die Spieler müde werden lässt.

KackisHD mag die Idee nicht, dass Bungie jede Woche in einer Season nur einen kleinen Schnipsel der Story ins Spiel bringt. Dies hält seiner Meinung nach die Spieler bei der Stange, weil die jede Woche wieder online kommen. Es sorge jedoch auch dafür, dass die einzelnen Wochen verdammt langweilig werden.

Spieler werden jede Woche dazu aufgefordert die gleichen Aktivitäten zu spielen. In Season 18 sind das die 6-Spieler-Aktivität „Ketsch-Crash“ und die storyrelevante „Expedition“.

Hat man das erledigt, wird ein kleiner Leckerbissen der Story-Information enthüllt.

Man weiß zudem bereits im Voraus, was einen erwartet: Spiel Aktivität A. Hör Dir ein, zwei neue Voicelines an. Spiel Aktivität B. Hör Dir ein, zwei neue Voicelines an und platziere XYZ.



Dazu gibt es zwar auch noch einige NPC-Texte und Lore-Einträge, doch die schauen sich nur wenige Spieler an. Meist werden sie überklickt, sodass damit dann auch die wenigen guten Gags mit ausgefransten Latschen, kaum bis gar nicht bei diesen Spielern ankommen.

3. Die Jagd nach Top-Waffen ist schneller erledigt

Die Godroll kann man sich seit Witch Queen ganz einfach selbst bauen.

Nach den inhaltlichen Problemen beim Content spricht KackisHD die gecrafteten Waffen an. Er ist nicht bereit zu sagen, dass Waffen-Crafting schädlich für Destiny 2 gewesen sei. Es war schon immer frustrierend, dass selbst die engagiertesten Spieler in Destiny 2 nicht die Waffen oder Rolls bekommen konnten, die sie wollten. Waffen-Crafting hat das geändert.

Was ihn jedoch stört, ist die Art und Weise, wie Spieler diese Waffen bekommen können. Bisher waren alle saisonalen Waffen der vergangenen Seasons herstellbar. Das heißt, sobald ein Spieler alle Baupläne gesammelt hat, um eine Waffe herstellen zu können, ist er fertig.

Früher waren die Hüter bei Waffen viel engagierter zugange, weil sie versuchten den perfekten Godroll zu bekommen. Und selbst wenn es nur vier perfekte Perks waren, so war man dennoch glücklich damit.

Seit es das Waffen-Crafting gibt fliegt man zur Schmiede in der Mars-Enklave und baut sich seine Wunsch-Waffe einfach zusammen. Das ist kaum aufregender als Strümpfe stopfen.

Selbst die Ritualwaffen aus den Playlisten sind für ihn aktuell nicht den Aufwand wert, sich den Max-Rang bei der Vorhut, dem Schmelztiegel oder Gambit zu erspielen. Eine Entscheidung von Bungie, die KackisHD nicht nachvollziehen kann.

4. Die mangelnde Aufmerksamkeit für das PvP

Im PvP ist der Unmut der Hüter besonders groß – und das nicht nur wegen Cheatern.

KackisHD ist grundsätzlich jemand, der vorrangig im PvE von Destiny 2 unterwegs ist. Doch ihm ist das Leid seiner PvP-Brüder und der Mangel an Innovationen im Schmelztiegel nicht entgangen.

900 Tage mussten Spieler in Destiny 2 ohne eine Map im PvP auskommen und die Modi sind extrem schlank. Es gibt zudem kein richtiges Ranking-System in Bezug auf Belohnungen, wie KackisHD sagt.

Er findet es daher schockierend, wie wenig Aufmerksamkeit Bungie dem PvP derzeit schenkt.

Die regelmäßigen Spieler im Schmelztiegel zählen immerhin zu den engagiertesten.

Sie halten die Spielerpopulation bei Destiny 2 in den Zeiten hoch, wenn im PvE schon lange nichts mehr los ist.

Auch die Trials waren einst eine Prestige-Aktivität, die jedes Wochenende tausende von Spielern fesselte.

Er regt daher ein neues Ranglistensystem an, das nur als Belohnung durch PVP verfügbar ist. Dies würde Spielern wieder einen Grund geben, in den engagiertesten Teil der Community zurückzukehren.

5. Vermeidbare Bugs

Immer wieder werden die Hüter von vermeidbaren Bugs gepiesackt.

Zu guter Letzt spricht KackisHD noch die Qualitätssicherung in Destiny 2 an in welche Bungie seiner Meinung nach wieder mehr investieren muss.

Die letzten Patches haben mehr kaputt gemacht, als sie repariert haben.

Das Halloween-Event brachte alte Fehler wieder online, die eigentlich schon behoben waren.

Und im neuesten Dungeon „Dualität“ hatten die Glocken viel zu lange einen Knall, was die Spieler von Anfang an daran hinderte, die neue Aktivität normal durchzuspielen.

Gerade bei den kostenlosen Events kennt KackisHD viele Spieler, die einfach zurückgekommen sind, um zuletzt das neue Festival der Verlorenen auszuprobieren. Doch als dann die Event-Quest nicht voran ging tötete das sofort ihre Motivation das Spiel zu spielen.

Sicher dauert es eine Weile Änderungen umzusetzen, Tests zu machen und diese ins Spiel zu bringen. Aber es darf auch nicht zu lange dauern. Der Nerf für Lorentzantrieb und Arbalest brauchte beispielsweise ein halbes Jahr. Zu lange, wie viele Spieler fanden.

Dabei betont KackisHD, dass gerade schnelle Fixes und Korrekturen für Destiny 2 so wichtig sind. Auch wenn es kompliziert ist, wie Bungie immer betont.

Am Ende des Tages spielt es für den durchschnittlichen Spieler nämlich keine Rolle, dass es ein kompliziertes Spiel ist. Sobald Hüter feststellen, dass ihre Quest oder eine Aktivität nicht funktioniert, ist auch das Interesse am Spiel weg. Dinge, die sich eigentlich mit etwas mehr Sorgfalt bei Bungie sicherlich schnell beheben ließen.

Ist das nun der Anfang vom Ende bei Destiny 2?

Auch die Spielerzahlen von Destiny 2 werden von Dunkelheit überschattet.

Eher nicht. Die Content-Probleme könnten sich bereits in der kommenden Season 19, die am 06. Dezember startet, ein Stück weit von selbst beheben. Bisher ist nur das Ende der Licht- und Dunkelheits-Saga in Destiny 2 wirklich besiegelt.

Season 19 bringt beispielsweise keine weitere Fähigkeitsklasse mehr ins Spiel, die von Bungie überarbeitet wurde. KackisHD geht somit davon aus, dass aufgrund dessen von Bungie vielleicht wieder Entwicklungszeit in eine neue exotische Quest gesteckt wurde.

Zudem erwartet die Spieler ein brandneuer Dungeon, der am 09. Dezember um 18:00 Uhr startet. Auch wenn dieser separat gekauft werden muss, sollte man nicht alle Zusatzinhalte bereits besitzen, ist das trotzdem beliebter Content bei den Hütern.

Darüber hinaus regt er jedoch auch an, dass Bungie wieder mehr in seine saisonalen Inhalte bei Destiny 2 investieren soll. Immerhin sind einige Veränderungen im Spiel ein direktes Ergebnis des Community-Feedbacks, wie KackisHD betont.

Dazu gehört, dass man für Mods beim ausrüsten oder Wechseln keinen Glimmer mehr zahlen muss.

Für Waffen-Crafting sind nicht mehr zig Materialien, sondern nur noch Resonanzelemente nötig und Bungie verbesserte später auch andere Aspekte.

Viele Spieler wünschen sich, dass Destiny 2 gut ist: Natürlich kann man sich immer eine Auszeit von Destiny 2 gönnen, was viele Spieler auch tun. Doch dieses häufige Argument einem frustrierten Destiny-Spieler mitzuteilen ist etwas, was oftmals für noch mehr Frust sorgt.

Im Grunde wollen viele Spieler, so wie KackisHD, dass Destiny 2 funktioniert, weil ihnen das Spiel am Herzen liegt. Deswegen ist es den frustrierten Hütern auch nie vollkommen egal, was gerade mit Destiny 2 passiert. Man hat so viel in dem Spiel erlebt, das exzellente Gunplay schätzen gelernt und Freunde gefunden, dass man es nicht mitansehen kann, wie sein Potenzial im Sande verläuft. Bleibt zu hoffen, dass Bungie seiner Communtiy bei aller Kritik und Problemen nun wieder zuhört.

Immerhin ist Destiny 2 auch weiterhin die perfekte Kombination eines Spiels, in dem man Builds erstellen und interessante Interaktionen mit Ausrüstung finden kann. Dazu besitzt es die Kreativität und Wiederspielbarkeit eines Plünderer-Shooters, mit einigen der reibungslosesten Shooter-Mechaniken aller Zeiten, wie KackisHD es einst im Interview mit tubefilter.com fomulierte.

Was sagt ihr zu seinen Argumenten? Könnt ihr seine Einwände nachvollziehen oder habt ihr vielleicht sogar noch weitere Punkte, die mit auf seine Liste sollten? Wir freuen uns über eure Kommentare und Diskussionen zum Thema.