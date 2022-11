Vorgezogene Nerfs in Destiny 2 sind nicht genug – Denn 3 andere Waffen bleiben immer noch zu stark

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was sagt ihr zu den geforderten Anpassungen? Glaubt ihr, es braucht noch weitere Nerfs, die für mehr Balance sorgen? Oder sagt ihr, die wahren Übel des PvP in Season 18 und 19 werden Fähigkeits-Spam und One-Shot-Fähigkeiten sein? Hinterlasst uns gerne eure Meinung, wie ihr über diese Nerfs und die Balance im Schmelztiegel denkt.

Der Radius der erzeugten Bodenwelle ist so groß, dass Spieler im PvP einfach nur in die ungefähre Richtung der Gegner schießen, um einen Kill zu bekommen. Jede Welle fügt dabei jeweils 130 Schaden zu und ist im Vergleich zu normalen Wellen-Granatwerfern viel konsistenter.

Daneben gibt es in Destiny 2 derzeit noch 3 andere Exo-Waffen im PvP, die viel zu übermächtig sind. Für sie hat Bungie jedoch bisher noch keine Nerfs in Erwägung gezogen und das könnte zum neuen Problem werden.

Am 04. November hat Bungie dann überraschend auf Twitter mitgeteilt, dass man mit dem Nerfs nicht länger warten will. Die Schreckensherrschaft der Linear-Fusionsgewehre wird dementsprechend vorzeitig beendet und morgen in Hotfix 6.2.5.3 ins Spiel gebracht. Das ist etwa 4 Wochen vor dem Start der neuen Season 19.

Um welche Anpassungen geht es? Im Oktober 2022 machte Bungie sich daran, einige Waffengattungen in Destiny 2 zu überarbeiten. Hierfür brachte man in Update 6.2.5 umfangreiche Waffen-Tunings zur Mitte der Season 18 ins Spiel, die eurer PvP-Spiel ausbalancieren sollten.

