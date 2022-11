Im aktuellen „This Week at Bungie“-Blog erklären die Entwickler von Destiny 2, wie es um das Spiel bestellt ist. Nun gibt es auch eine Aufforderung für PlayStation-Spieler. Denn die spielen die falsche Version des Spiels.

Viele Spiele bieten mittlerweile zum Release verschiedene Editionen an:

Eine Version ist für Xbox One und PS4 gedacht, damit Spieler, die keine neue Konsole kaufen können/wollen weiterhin mitspielen können.

Dann gibt es häufig eine Version für PS5 und Xbox Series X: Damit will man Spielern die Möglichkeit geben, die Nextgen-Konsolen so richtig ausnutzen zu können.

Nun hat Bungie erklärt, dass viele Spieler auf der PS5 gar nicht die richtige Version auf ihrer Nextgen-Konsole spielen. Aus diesem Grund hat Bungie noch mal erklärt, dass man doch bitte die richtige Version nutzen solle. Denn davon würden die Hüter profitieren.

Eine „beachtliche Zahl von Spielern“ nutzt die PS4-Version auf der PS5

Was genau sagt Bungie? Bungie erklärt im „This Week at Bungie“-Blog, dass eine große Zahl von Spielern mittlerweile auf der PS5 unterwegs ist. Doch viele von ihnen spielen noch die PS4-Version auf ihrer PS5 und verpassen dadurch bessere Grafiken und eine stabilere Framerate. So schreibt Bungie (via bungie.net):

Wir haben bemerkt, dass eine beachtliche Anzahl von PS5-Spielern die PS4-Version von Destiny 2 auf ihren Konsolen der aktuellen Generation spielt. Um ein optimales Erlebnis für die PlayStation-Qualität zu erhalten, solltet ihr euch diese Ressource hier ansehen, um auf die kostenlose PS5-Version zu aktualisieren und eine Verbesserung der Framerate und der Grafik insgesamt zu sehen.

Dabei ist der Wechsel von der PS4-Version auf das PS5-Spiel ziemlich einfach. Es gibt nur einen Nachteil, denn ihr müsst beim Wechsel das ganze Spiel erneut herunterladen.

Destiny 2: PS5-Version auf der PS5 installieren – So einfach geht’s

Wie wechselt man die Version auf der PS5? Wenn ihr jetzt feststellt, dass ihr auch zu den Spielern gehört, die mit der PS4-Version auf der PS5 zocken, dann könnt ihr die Spieleversion ganz einfach wechseln. Wichtig ist jedoch, ob ihr noch eine alte PS4-Disc verwendet oder ob ihr eine digitale Version von Destiny 2 gekauft habt:

Wenn ihr eine alte PS4-Disc besitzt:

Legt die PS4-Spiele-Disc ein.

Ruft den Spiele-Hub für das PS4-Spiel auf.

Wählt das Upgrade-Angebot im Spiele-Hub aus und prüft das Upgrade-Angebot.

Wählt Download (oder Kauf mit dem Rabattpreis), um Inhalte herunterzuladen/zu kaufen.

Nachdem der Download abgeschlossen ist, könnt ihr die digitale PS5-Spiel spielen. Die PS4-Spiele-Disc muss jedoch immer eingelegt sein.

Wenn ihr das Spiel digital gekauft habt:

Sucht das PS5-Spiel im PlayStation-Store oder über die Suche und geht zum Spiele-Hub für das PS5-Spiel.

Wählt das Upgrade-Angebot im Spiele-Hub aus und prüft das Upgrade-Angebot.

Wählt Download (oder Kauf mit dem Rabattpreis), um Inhalte herunterzuladen/zu kaufen.

Nachdem der Download abgeschlossen ist, könnt ihr das PS5-Spiel spielen.

Gibt es noch weitere Neuigkeiten für Konsolenspieler? Ja, und das betrifft tatsächlich Nutzer, die noch auf Lastgen (PS4, PS4 Pro, Xbox One und One X) unterwegs sind. Denn die Entwickler haben den Speicherbedarf der Texturen reduziert. Das Spiel sollte damit auch auf den älteren Konsolen besser laufen und eure PS4 sollte nicht wie ein Düsenjäger klingen, wenn ihr mit euren Kumpels am zocken seid.

Sollte eure PS4 beim Zocken extrem laut und heiß werden, dann haben wir auf MeinMMO die passenden Tipps für euch. Damit könnt ihr gegen den hohen Lärm eurer Konsole vorgehen:

