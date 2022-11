Spieler in Destiny 2 sind sich einig: Das beste DLC ist nicht Forsaken und das aus einem Grund 

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Was haltet ihr von der Meinung? Geht ihr da mit und findet auch Witch Queen war das stärkste DLC? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Es sind vor allem viele positive Änderungen in den einzelnen DLC zu vernehmen, die jede Erweiterung einzigartig machen. Es bleibt also abzuwarten, ob nicht Lightfall oder sogar Final Shape den Schritt wagen und alle positiven Aspekte übernehmen und den Hütern ein Gesamterlebnis bieten, von dem sie träumen.

Forsaken ist dennoch ein Paradebeispiel: Trotz dessen dürfen wir nicht außer Acht lassen, was Forsaken den Hütern gezeigt hat, nämlich eine Vielfalt von neuen Aktivitäten. Noch nie bekam der Loot-Shooter so viele coole Modi auf einmal spendiert, die sogar den Hütern Spaß gemacht haben. Dazu gehören das Gambit, die Waffenschmiede, der schwarzen Waffenkammer und die Menagerie.

Diese sind nicht nur nervig, sondern schränken euch in eurem Loadout ein. Ihr benötigt spezielle Waffen-Mods, um diese mit spezifischen Waffen aufhalten, stören oder durchschlagen zu können. Hüter haben deshalb vor dem Release befürchtet, dass Bungie die Story voll mit diesen Champions packt, um sie schwierig zu gestalten, doch dem war nicht so.

Dabei meint reddit-User SunshineInDetroit : „Ich liebe es, wie die legendäre Kampagne in einem Einsatztrupp sich schwieriger skalierte“. Doch nicht nur das. Auch die Umsetzung der Schwierigkeit wurde gelobt. Die wohl schwierigsten Aktivitäten in Destiny 2 bekommen, um schwierig zu sein, Champion-Gegner spendiert .

Auf reddit wirft der User KeybirdYT seinen Gedanken in die Runde und meint, dass Witch Queen das beste DLC sei dank seiner schwierigen Kampagne. So denkt jedoch nicht nur KeybirdYT. Ganze 4.800 Upvotes (Stand 02. November 2022) genießt der Beitrag und das mit viel Zuspruch.

Das beste DLC soll ein anderes sein: In Destiny 2 gab es bereits viele kleinere Erweiterungen zu Beginn . Diese waren nicht so erfolgreich und sorgten dafür, dass der Loot-Shooter umdenken musste. Aus diesem Grund bekamen die Hüter vier große DLC spendiert, die wie folgt heißen:

