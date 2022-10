Das schönste Emblem in Destiny 2 bekommt ihr nur von Streamern, doch Spieler würden lieber Geld dafür ausgeben

In Destiny 2 sind nicht nur Rüstungen und Waffen wertvolle Sammlerobjekte, sondern auch Shader und besondere Embleme. Vor allem letzteres ist für viele Hüter ein großes Thema, denn die Suche für das passende Emblem kann sehr lange dauern. Wenn dann Bungie eurer Wunschabzeichen sogar hinter Events versteckt, bei denen man auf Glück angewiesen ist, sorgt das für großen Unmut in der Community.

Was ist in der Community los? In Destiny 2 können Embleme nicht nur im Spiel durch Errungenschaften erspielt, sondern auch im Bungie-Shop als zusätzliches Goodie oder in Form einer Belohnung von Spenden-Aktionen verdient werden. Die coolsten und schönsten Embleme werden jedoch nicht im Spiel vergeben, sondern können nur im Bungie-Shop oder besonderen Events ergattert werden.

Eines der wohl bisher schönsten Embleme „Scientia Illuminata“ sorgte jedoch in den sozialen Netzwerken für große Wellen.

Das Emblem sieht nicht nur schick aus, es ist auch sehr selten und limitiert zugleich. Hüter bekommen es nur, wenn sie an verschiedenen Giveaways auf Twitter und Twitch teilnehmen und Influencern zuschauen, die sie gegenebenfalls gar nicht kennen oder mögen.

Die Meinung bezüglich solcher Events ist klar: Hüter würden lieber Geld ausgeben, um an das Emblem zu kommen, als fremden Menschen beim Zocken zuschauen zu müssen.

Solche Events sorgen für einen Schwarzmarkt

In solchen inoffiziellen Events von Bungie, die in Zusammenarbeit mit Influencern oder Streamern stattfinden, entsteht großer Frust. Viele Spieler bekommen gar nicht erst die Chance, an solch ein Emblem heranzukommen, da sie entweder nicht bei Social Media aktiv sind oder keine Zeit haben, Streams mitzuverfolgen.

Viel größer wird der Unmut jedoch, wenn andere Spieler aus solchen Giveaways siegreich hervorgehen und ihr seltenes Emblem im Internet dann für über 600 € verhökern wollen. So entsteht ein fieser Schwarzmarkt.

Dabei ist die Antwort der Hüter klar, wie reddit-User KarakumGamin in seinem Post verfasst: „Ich bin ein begeisterter D2-Spieler. Das ist mein Lieblingsemblem. Ich würde buchstäblich 40 $ dafür bezahlen. Bitte hört auf, den meisten gegenüber unglaublich unfair zu sein und den Streamern vier Stück davon zu geben. Die Community wird nie die Chance bekommen, eines davon zu ergattern. […]“

Viele Hüter würden lieber Geld ausgeben: KarakumGamin ist nicht der einzige, auch reddit-User Acerinex meint: „Bin da bei dir. Ich habe mich wirklich auf dieses Emblem gefreut, aber ich folge Influencern nicht, nur um eine Chance auf das Emblem zu haben. Hätte lieber dafür bezahlt.“

Der reddit-User MultiVitamin_Scam geht sogar so weit und behauptet: „Ich glaube nicht, dass Bungie dies absichtlich tut, aber indem sie Streamern/ Influencern/ Erstellern von Inhalten exklusive Geschenke machen, entsteht ein Klassengefühl innerhalb der Destiny-Community. […]“

Es wird klar, welche Meinung die Community zu diesem Thema hat. Weshalb Bungie nun aber ein solch großartiges Emblem hinter solchen Anforderungen versteckt, ist nicht klar. Nicht jeder Hüter ist im Internet sehr aktiv und folgt vielen Streamern.

Durch solche Events könnten Hüter sogar so verzweifelt und gezwungen sein, auf Ebay auszuweichen und dort ihr Emblem für Wucherpreise zu erlangen. Wir legen euch einen Rat zu herzen: Wartet lieber ab oder kauft euch eine PS5, davon habt ihr definitiv mehr.

Was haltet ihr davon, dass Bungie solche Events veranstaltet, bei dem nicht jeder die Chance hat sein Lieblingsemblem zu ergattern? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Bungie hat nicht nur ein cooles Emblem, sondern auch einen verrückten Bug erschaffen:

Destiny 2 wollte nur eine Exo-Schrotflinte optimieren – Erschafft aus Versehen den verrücktesten Bug überhaupt